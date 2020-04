El 'recadito' de Cristina Pardo a Gonzalo Miró por lo que dijo en directo: "Eres una joyita" Ecoteuve.es 13/04/2020 - 11:48 0 Comentarios

La presentadora reprocha al colaborador tras reconocer que no sabe cocinar

Liarla Pardo continuó un fin de semana más emitiendo en directo en La Sexta prestando atención a la crisis sanitaria del coronavirus. El programa de Cristina Pardo dedicó algunos minutos a hablar de cómo la cocina se ha convertido en todo un antídoto durante la cuarentena.

En este contexto, Gonzalo Miró se llevó un zasca de la presentadora al desvelar su nula destreza entre fogones. "Yo soy de los que reconozco que no sabe hacer la compra", dijo a lo que Pardo espetó: "No sabes cocinar, no sabes hacer la compra. Eres una joyita tú".

Además, el hijo de Pilar Miró reconoció que una de las primeras cosas que hará cuando se levante el confinamiento será jugar al fútbol: "Yo dependo de otras 21 personas. Tengo unas ganas de echar un partido que no puedo con ellas. Muchísimas".

Minutos después, el colaborador remató el asunto entre risas. "Ya te aclaro que tampoco sé hacer pan", dijo a lo que Cristina Pardo bromeó: "Joe, Gonzalo".