La confesión íntima de Ana María Aldón sobre Ortega Cano: "Mi marido calza muy bien" 13/04/2020

La concursante de 'Supervivientes' dio detalles sobre su vida con el extorero

En medio del fuego cruzado entre Rocío Flores y Yiya, del que ha recibido por todos lados por no tomar partido, Ana María Aldón ha acaparado toda la atención de Supervivientes 2020 por las sorprendentes confesiones que ha hecho en la isla de sus intimidades con su marido, el extorero José Ortega Cano.

Todo se desencadenó cuando Yiya, de la que se ha vuelto inseparable, escuchó a Ana María gritando después de que la pellizcara un cangrejo: "Cada vez que te escucho un chillido de esos pienso que te han traído a tu marido", soltó la extremeña. "El día que te escuche pegar un chillido de esos y te esté pasando algo o que haya venido tu marido en pelotas, no acudiré", añadió entre risas provocando a su compañera.

"Yo con mi marido no chillo, cuando viene mi marido en pelotas no chillo así. Hago así", respondió al tiempo que sacaba la lengua. En ese momento, Yiya le hizo saber a Aldón que se acababa de comer un coco en mal estado. "A saber todo lo que tú habrás probado por ahí", dijo con ironía la robinsona. "Tú también tienes buen bagaje, antes de tu marido pasarían algunos", replicó la que fuera princesa de Cuatro. "Mi marido es lo más limpio que hay", hizo saber la mujer del viudo de Rocío Jurado.

Ana María: "Mi marido calza muy bien en todos los sentidos"

La conversación fue subiendo de tono y Yiya y Ana María empezaron a desvelar sus preferencias con los hombres. "Yo no sé qué le ves tú a los negros", señaló Aldón. "¿No sabes lo que le veo a los negros? Pues yo no sé cómo calzará Ortega Cano...", respondió la joven, que se atrevió a preguntarle por los atributos de Ortega Cano. "Mi marido muy bien en todos los sentidos", aseguró en una charla a la que se unió Ivana.

"¿Sabéis qué me ha contado Ana María de Ortega Cano? Que calza bien", le informó a la argentina. "Yo soy muy feliz en todos los sentidos", insistió Aldón al tiempo que Yiya dejaba caer que a su compañera también le podían gustar las mujeres. "A ti últimamente te va más el pescado", afirmó, desvelando que recientemente le había tocado el culo. Icardi se sumó a las sospechas de la extremeña y habló de su propia experiencia. "Tú me has metido mano en los mortales", dijo Icardi.

Ana María negó las palabras de sus compañeras, pero reconoció que un día se arrimó durmiendo a Fani pensando que era su marido. "Estaba soñando que estaba en mi casa y agarré a mi marido. Me agarré de arriba y vi que eran dos tetas", contó entre risas. "No, no te equivocaste. Eso es que Ortega Cano tiene los huevos gordos también", bromeó Yiya, encontrando la respuesta de Aldón. "Sí, los tiene muy gordos. Y muy ricos", confirmó antes de asegurar que no descartaba ampliar la familia junto al diestro. "Mi marido tiene una puntería...", dejó caer.

Gloria Camila, mosqueada con Ana María

En plató, Gloria Camila puedo escuchar toda la conversación de Ana María con sus compañeras. Y aunque intentó restarle importancia a sus palabras, acabó reconociendo que no le hacía mucha gracia la manera en la que Aldón hablaba de su padre.

"Yo creo que allí las horas son largas y es un tema más", empezó diciendo la defensora de Ana María, asegurando que lo que está haciendo Aldón es demostrar que está "orgullosa de su relación". Acto seguido, le reprochó los comentarios más picantes. "Mi padre no es un chaval, es un señor y debería referirse a él con más respeto", lamentó.