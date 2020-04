Un comentario de Jordi González deja angustiados a los concursantes de 'Supervivientes': "¿Qué ha pasado?" Ecoteuve.es 13/04/2020 - 10:37 0 Comentarios

El presentador confesó que estaba "triste" porque "las cosas no van bien" en España

Los concursantes de Supervivientes conocen, desde hace semanas, la delicada situación que se vive en España por el coronavirus. Saben que el Gobierno ha decretado estado de alarma y se les ha informado de que su familia está bien. Se les ha tranquilizado y se les ha animado a seguir con el concurso. Sin embargo, un comentario de Jordi González les dejó tocados este domingo.

José Antonio Avilés preguntó al presentador si le pasaba algo, porque "le notaba serio". Lejos de optar por una contestación tranquilizadora, el presentador prefirió tirar de sinceridad, sin tener en cuenta que eso les podía perjudicar más que ayudar.

"Estoy serio, estoy triste, porque las cosas no están yendo bien. Pero no hablo del concurso, hablo en general", dijo el comunicador. "¿Qué ha pasado Jordi? ¿Ha ocurrido algo nuevo?", preguntaron Elena, José Antonio, Jorge y Rocío, que se quedaron con una evidente cara de preocupación. "No puedo decir nada más", cortó el presentador, añadiendo aún más misterio.

"No voy a ser imbécil como para decirles que estamos contentos"

Minutos más tarde, Jordi González justificó sus palabras. "He dicho que las cosas van mal, porque no va bien. No quiero transmitirles angustia, pero tampoco voy a ser imbécil como para decirles que estamos contentos, porque no lo estamos", comentó el presentador, sin tener en cuenta que un comentario de ese tipo, en el que no se les daba detalles, les podría dejar mucho más preocupados, ya que no tienen toda la información necesaria de la situación en España.