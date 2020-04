El investigador de la vacuna del coronavirus, a Évole: "Ortega Smith es ignorante, hay que tener cultura" Ecoteuve.es 12/04/2020 - 22:54 0 Comentarios

Luis Enjuanes, el mayor experto en coronavirus de España, habla con Jordi Évole sobre la pandemia

Luis Enjuanes, virólogo líder de la investigación del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC en busca de una vacuna contra el coronavirus, afirma en Lo de Évole que se podría tardar entre "8 y 14 meses" en conseguirla y pide apoyar a la Ciencia. Asimismo, critica al político de Vox por el polémico vídeo de los "anticuerpos españoles contra el virus chino".

El científico, del laboratorio de coronavirus, con amplia experiencia en otros virus de este tipo como el MERS-Cov y el SARS-Cov le ha contado al periodista de La Sexta cómo va la investigación y cómo lleva la cuarentena habiendo dado él mismo positivo en el test de coronavirus SARS-Cov-2.

Lea también: Nueva advertencia de Íker Jiménez sobre el coronavirus: "Ojo a los supermercados"

Jordi Évole le ha preguntado por las palabras del político de Vox Javier Ortega Smith en las que afirmaba que él había vencido al virus chino gracias a los anticuerpos españoles: "Cuando un científico escucha una frase como esa, ¿qué piensa?".

"Pues que es un ignorante", responde tajante Enjuanes, que afirma que "lo que determina la resistencia es la composición genómica y las circunstancias en que se encuentra esa persona de salud como tener otros problemas médicos asociados".

"Hay que tener una mínima cultura"

"Hay que tener una mínima cultura y prudencia, que tampoco le vendría mal a algunos políticos para hacer una afirmación de ese tipo", concluye el científico del CSIC.

Además, respecto a su experiencia personal como infectado por el nuevo coronavirus, Enjuanes afirma que al llevar 13 días infectado, si no se vuelve "sintomático, estadísticamente, ya será muy difícil o poco probable que lo haga", por lo que destaca que "dentro del mal", está "muy bien".

Preguntado sobre cuánto pueden tardar en encontrar la vacuna, el investigador explica que están ya con el prototipo y que podrían "tardar unos tres o cuatro meses, pero que no se puede olvidar que luego hay que demostrar varias cosas antes de administrar esta vacuna a las personas".

Luis Enjuanes resalta que hay que ver "si es genéticamente estable", es decir, "que no varían, que siempre son iguales, que no producen efectos secundarios de ningún daño y, "por supuesto, que son efectivas". "Para esto hay que seguir un proceso reglamentario que yo calificaría entre 8 y 14 meses", explica.

Además, el científico critica que "en los últimos diez años lo que se invierte en Ciencia no ha subido, sino que más bien ha bajado un 30%, y el estado de financiación era muy precario".

"Lamento mucho que ahora que hay una época de crisis tengamos que importar del extranjero cosas tan simples como una mascarilla, que apenas tiene tecnología, y todo este tipo de artilugios importantísimos como los famosos respiradores, que son vitales para las UCI".

Por ello, Enjuanes resalta que "todo esto se podría hacer en España", por lo que "es la lección número uno" que espera "que no se olvide": "Porque si no continúan con la financiación, no llegaremos a término de todas las iniciativas de vacuna que hay ahora en marcha".