Jorge Javier Vázquez atiza a Pablo Casado: "Entiendo que Pedro Sánchez no le llame" Ecoteuve.es 12/04/2020 - 16:06

"La peor versión de Pedro Sánchez es la mejor de Pablo Casado", dice el presentador

Jorge Javier Vázquez ha querido hacer una crítica al PP por su actuación ante la crisis del nuevo coronavirus, ya que, según el presentador de Sálvame, la oposición sólo se dedica a criticar. No solo arremete contra el líder, Pablo Casado, sino también a Cayetana Álvarez de Toledo y Teodoro García Egea.

"Entiendo que Pedro Sánchez no llame a Casado. Yo haría lo mismo". Así de rotundo y directo se muestra el periodista en su artículo, nada más empezar. "Imagino que tengo que hablar con él y me entra un vacío superexistencialista. Lo mismo me sucede si pienso que tengo que descolgar el teléfono para hablar con Teodoro García Egea o Cayetana Álvarez de Toledo", sentencia el presentador catalán.

Jorge Javier Vázquez no puede entender "que estas tres personas ocupen cargos de tanta responsabilidad". Ya que, según él, esto "no es malo para el PP, sino para el país entero, que ha perdido la ilusión de quitar a los unos para meter a los otros porque los otros son como esa atracción de feria que te conducen a un triste pasado. Al pasado donde impera una estricta moral, unas costumbres que ellos consideran buenas y una estricta separación de clases en la que los más pudientes pueden criar Jaguars en los garajes de sus casas".

"Soy español como quiero serlo"

Tras estas críticas al Partido Popular, el presentador hace hincapié en Pablo Casado, quien, según él, "habla de España como si fuera una parcela familiar. Y como esa parcela es suya, cree que todos deben pensar con él, sentir como él y vivir como él. Y los que no lo hagan serán tachados de irresponsables, hippies u okupas", asegura Jorge Javier, que nunca ha ocultado que vota al PSOE.

"Soy español como quiero serlo", afirma el articulista. Y añade: "Casado me aburre y eso, siendo yo votante de izquierdas, no me alegra, sino que me parece descorazonador. Porque lo que necesita un gobierno es una oposición implacable que le obligue a vivir permanentemente en alerta".

"La peor versión de Sánchez es la mejor de Casado"

Jorge Javier, asimismo, hace un llamamiento a sus lectores: "Desconfiad de aquellos que lo utilicen (el miedo) para teneros dominados. Pablo Casado no cumple ninguno de los requisitos para proporcionar confianza a un país atemorizado".

"La peor versión de Pedro Sánchez es la mejor de Pablo Casado. Deberían ir advirtiéndoselo y empezar a buscarle recambio, porque la versión millennial de José María Aznar ya está amortizada", asegura para cerrar su artículo.