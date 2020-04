"Ojo a los supermercados", la nueva advertencia de Íker Jiménez sobre el contagio de coronavirus Ecoteuve.es 12/04/2020 - 13:58 0 Comentarios

El periodista sigue cubriendo el mismo tema desde hace semanas en los vídeos que sube a las redes

El presentador de Cuarto Milenio y la subdirectora, Carmen Porter, han agradecido las muestras de cariño a sus fans y piden precaución a la hora de aglomerarse y comprar en los supermercados, porque pueden ser también un foco de contagio con mucha carga viral concentrada. Además, Íker Jiménez ha asegurado que no abandonará la temática misteriosa porque la lleva en la sangre.

Y es que en el último programa de Milenio Live se mostró la ya famosa simulación que se ha hecho viral en redes desde hace meses en la que se ve qué pasaría si alguien estornudara en un supermercado, expulsando gotículas.

Una imagen muy explicativa, clara y didáctica de cómo la carga viral y, por ende, el contagio del coronavirus pueden darse mucho más en un espacio abarrotado y básico para conseguir víveres, como es un supermercado, lo que lo convertiría en un caldo de cultivo perfecto para el nuevo coronavirus SARS-Cov-2, causante de la Covid-19.

Además de alertar con esta advertencia, el periodista vasco ha realizado una reflexión, algo habitual en sus programas.

"A veces nos meten en líos"

"Estamos ante un mundo que ni imaginábamos. La tecnología nos permite conectar, y vuestro apoyo está siendo impresionante. Nosotros, que tenemos ya la coraza muy dura de muchos años, lo que vamos a seguir haciendo con el máximo entusiasmo es aportar información. A veces nos meten en líos y en cosas que no nos corresponden, que tampoco entendemos, pero bueno".

La copresentadora Carmen Porter añadía lo siguiente, criticando el amarillismo y el clickbait: "Muchas veces, los titulares hacen que cliques y al ponerlos llamativos la gente pincha, y por eso los utilizan así".

"Luego la gente discute en internet por un titular, dándolo por cierto, cuando no lo era. En fin, estamos también en ese mundo", le respondía Íker Jiménez.

"Lo contamos libremente"

"Estamos en tiempos muy extraños, sabemos muy poco y empleamos esto para contaros cosas. Podéis confiar en que lo que contamos no requiere de una agenda, lo decimos libremente. Deseamos como los que más que esto pase y que sea una franja de la historia de la que incluso podamos aprender a valorar lo que teníamos, y lo que podemos volver a tener", agregaba el presentador.

"Creo que estamos viviendo tiempos históricos, quizá mucho más de lo que pensamos. Es bonito ejercer el periodismo y hacerlo, pero ahí están los médicos, que son los que os ayudan. Hoy pueden decir, 'Iker Jiménez dice...', no, lo dicen los médicos. Nosotros somos una plataforma, una pista para ofrecer contenidos y queremos que estéis con nosotros. Lo hacéis de una forma tan abrumadora que a mí, personalmente, me desborda un poco. No esperaba este tsunami de cariño, que tapa cualquier tipo de polémica, historia... Nos da igual", sentenciaba, mostrándose agradecido a sus seguidores.

"Quieren hacer creer que nos inventamos cosas"

"El tsunami de cariño que intuíamos, con el tema este, ha sido brutal. Ojalá haya menos víctimas en esta franja, que salgamos adelante y se haya tejido entre nosotros una conexión que nos sirva para aprender de muchísimas más cosas. Aún hay gente que quiere hacer creer que nosotros somos los del esoterismo o los que nos inventamos cosas, y no ven el programa", afirmaba.

"Siempre te atacan por ahí, ¿No? Es muy fácil hablar de fantasmas", le espetó Carmen Porter antes del editorial final de Íker Jiménez sobre eso.

"Me da mucha pena, porque de haber visto el programa, a lo mejor estaban con nosotros desde principios de febrero, finales de enero, y no hubiéramos estado tan solos. Es decir, gracias por estar ahí, nunca es tarde. Sé que muchas personas que criticaban nuestros temas o que no les gusta el misterio, se han unido", a lo que agregó que no abandonaría la temática misteriosa y paranormal porque va ligada a ellos.