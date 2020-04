María Patiño y su promesa: "El día que no haya ni una sola muerte por coronavirus, hago lo que queráis" Ecoteuve.es 12/04/2020 - 13:14 0 Comentarios

La presentadora se ha sorprendido de los vídeos virales que sube Anabel Pantoja bailando a lo loco

La presentadora de Socialité, animada por el director del programa y los vídeos virales de Anabel Pantoja, se compromete a hacer lo que la audiencia quiera si se logra la feliz noticia. También se ha mojado en la polémica de Adara contra Violeta Mangriñán.

Y es que el programa Socialité continúa dedicando gran parte de su tiempo a informar sobre la crisis del coronavirus.

Sin embargo, también sigue con la actualidad de los personajes de la prensa rosa y el universo Telecinco.

Este es el caso de Anabel Pantoja, cuyo vídeo intentando bailar para mantenerse en forma se ha convertido en viral por lo gracioso que es, y así lo ha contado el espacio de María Patiño.

"Tengo que dar las gracias a Anabel, por esa vitalidad y esa ausencia de complejos", ha aplaudido María Patiño.

Para que queremos a Patry Jordan si tenemos a Anabel Pantoja? pic.twitter.com/WCqw7quAlg — Paca la Piraña ???? (@imfrancisconce) April 10, 2020

Lejos de ser demasiado empalagosa con tanta adulación, María Patiño también ha soltado alguna pullita sobre los vídeos de la sobrina de Isabel Pantoja, cuando el reportero Jorge Moreno los ha llamado "ejercicio": "Bueno, lo de los ejercicios lo dices tú. Yo veo un baile de lo más loco".

Lo ha vuelto a hacer ???? pic.twitter.com/1DhKVuQzY5 — Paca la Piraña ???? (@imfrancisconce) April 10, 2020

El reto a Patiño, propuesto por el equipo, es el siguiente: "Me he comprometido con mi director a hacer lo que vosotros queráis. Eso sí, el día que no haya un solo fallecimiento por coronavirus. Ese día, me visto como queráis, me peino como queráis y bailo como queráis", ha asegurado la presentadora.

Patiño toma partido y apoya a Violeta

El lado reivindicativo de María Patiño no se ha quedado en el reto y ha defendido a Violeta Mangriñán, pidiéndole a Adara que no vuelva a utilizar los trastornos alimenticios como arma arrojadiza.

"Por las personas que hemos sufrido problemas de alimentación te aconsejo que no lo eches en cara", se ha sincerado la periodista, recordando un duro momento de su vida.

Y es que la ganadora de GH VIP 7 ha declarado la guerra a Violeta Mangriñán en redes sociales y las dos se han dedicado mil y un ataques en cuanto a sus relaciones, inseguridad y retoques estéticos.