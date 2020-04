Verónica Forqué desvela en TVE que 'La que se avecina' le ayudó con una "depresión muy grande" Ecoteuve.es 14:33 - 11/04/2020 0 Comentarios

La actriz Verónica Forqué participó junto al cantante Xuso Jones en 'Entre ovejas'

Tras la presentadora Mariló Montero y la actriz Melani Olivares en el estreno de Entre ovejas, el pastor trashumante Zacarías Fievet recibió a Verónica Forqué (La que se avecina) y Xuso Jones, que le acompañaron junto a sus ovejas.

El pastor se interesó por el papel que Verónica Forqué interpretó en La que se avecina, María Teresa Sáenz de Tejada, alcaldesa inepta y olvidadiza que apareció en la octava temporada.

Lea también: Gran enfado del creador de LQSA con los políticos: "Todos unos estafadores"

"Érais muchos trabajando juntos, ¿hubo malos rollos?", preguntó sin paños calientes Zacarías.

"No, yo fui muy feliz en esa época", comenzó la actriz, que reveló a continuación que ese papel le ayudó a superar una mala etapa de su vida en el terreno sentimental.

"Dejé de quererle después de 34 años"

"Tenía una depresión muy grande. Había estado toda mi vida viviendo en pareja, tenemos una hija maravillosa, pero dejé de quererle después de 34 años con él, que ha sido el amor de mi vida".

"Él es director y guionista, y hemos hecho películas y hemos sido muy felices, pero se acabó y se acabó. Cuando me di cuenta de que no le amaba más se me vino el mundo encima. Me vine abajo, y los de La que se avecina me llamaron en ese momento, y para mí fue muy bueno, porque tuve que salir de casa, ponerme a estudiar y a trabajar. Entonces, para mí fue un subidón y una gran suerte. Siempre doy muchas gracias por esa oportunidad".

Las despedidas siempre nos dejan una sensación amarga, pero también un sentimiento muy bello.



¡Verónica Forqué y @XusoJones han sido unos grandes ayudantes de Zacarías en #EntreOvejas! pic.twitter.com/F0s0CrSZfk — TVE (@tve_tve) April 10, 2020

¡@XusoJones es todo un emprendedor! Tiene una empresa de melones y otra de café exfoliante para el cuerpo.



Además, ha escrito la trilogía "El amor empieza después del café" ¿Conocías estos detalles del artista? #EntreOvejas



? https://t.co/N6BliTq9dW pic.twitter.com/A2PLa4LnnP — TVE (@tve_tve) April 10, 2020