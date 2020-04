Wyoming critica a la Iglesia y pide que el Vaticano haga una donación Ecoteuve.es 11/04/2020 - 13:06 0 Comentarios

"¿No podría hacer una aportación material?", reclama el presentador de La Sexta

El Gran Wyoming ha aprovechado El Intermedio, el programa que presenta en La Sexta, para criticar al Vaticano -no a las parroquias de barrio, como ha matizado- por rezar en lugar de hacer donaciones contra el coronavirus.

"Estamos en plena Semana Santa, que está siendo realmente atípica. No hay caravanas a la salida, ni vacaciones, ni desplazamientos a segundas residencias... nada de nada. Eso sí, estamos cumpliendo con los preceptos mejor que nunca porque los que tienen mi edad y estudiaron en un colegio religioso saben, y lo recuerdan perfectamente, que la Semana Santa es una semana de recogimiento. ¿Y alguna vez hemos estado más recogidos que ahora? Venga, por favor", bromeó el humorista.

"A mí me duele especialmente por Jesucristo, que este año también tenía que resucitar, lógicamente, y no va a poder hacerlo. De hecho, si sale a la calle le van a echar mano. Le va a venir un policía y le va a decir 'Eh, ¿Qué estamos haciendo? Estamos en confinamiento, ni túnicas ni nada, a casita'. 'No perdone, es que estoy resucitando y claro, esto es de trascendencia para la humanidad, lo tengo que hacer'. 'Se acabó, se resucita en casa, como todo el mundo. Y déjese de milagros aquí, en casita también. Por cierto, deje de multiplicar panes y peces, mejor multiplique rollos de papel higiénico, que le va a hacer mucha más falta, ya lo verá", ha dicho Wyoming intentando imaginar cómo sería la conversación.

"¿No podría hacer una aportación material?"

Tras la broma, el presentador decidió indagar más en la cuestión de cómo podría la Iglesia ayudar en estos momentos, siendo crítico con su riqueza: "Bueno amigos, hablando del temita, me gustaría hacer una reflexión sobre el papel que la Iglesia está teniendo esta Semana Santa. Y cuando me refiero a la Iglesia no me refiero a esas parroquias de barrio que supongo que estarán atendiendo a los feligreses como hacen siempre con las puertas abiertas, sino a la Iglesia con mayúsculas. Parece que el Vaticano se ha limitado a rezar. Y son muchos los que se preguntan si no podría hacer algo más teniendo en cuenta, entre otras cosas, que es uno de los Estados más ricos del mundo... Muchos se preguntan 'A ver, ¿No podría hacer una aportación de índole material, por ejemplo?'", ha soltado el humorista para hacer reflexionar.

"No creo que se derrote al coronavirus rezando"

Para zanjar la cuestión, el presentador, además, ha añadido lo siguiente: "Porque en estos momentos parece que lo que no está enfermo es el alma, sino el cuerpo. Y francamente no creo que se derrote al coronavirus rezando, aunque tampoco me hagáis mucho caso, porque yo de ciencia no tengo ni idea", dijo irónicamente el médico.