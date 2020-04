David Cantero se topa con un control de la Guardia Civil: "Me ha enorgullecido" Ecoteuve.es 11/04/2020 - 12:45 0 Comentarios

El presentador estalla contra los "miserables" que se saltan el confinamiento

David Cantero, periodista de Informativos Telecinco, ha revelado en su perfil de Instagram la charla con un agente de la Guardia Civil que le paró cuando iba a trabajar.

Ocurrió en uno de los controles por el estado de alarma que obliga al confinamiento y distanciamiento social para evitar la propagación del nuevo coronavirus SARS-Cov-2.

Lea también: El Consejo de Informativos de TVE denuncia "ataques vejatorios de algunos sectores políticos y mediáticos"

"Hoy me ha pasado algo que me ha enorgullecido, que me ha animado a seguir haciendo nuestra tarea lo mejor posible cada día", ha escrito el periodista.

David Cantero ha contado que el agente de la Benemérita le pidió la documentación y que, tras reconocerle como el conductor del informativo, le dio las gracias de corazón por lo que hacen, "por contar lo que sucede e intentar concienciar a la gente para que se quede en casa".

"Llovía a mares y estaban cumpliendo con su deber"

"¡He sido yo el más agradecido, por supuesto, y así se lo he hecho saber! Llovía a mares y ahí estaban, calados y cumpliendo con su deber, controlando para que un puñado de cretinos que se toman esto a guasa, no estropeen todo lo que con tanto sacrificio la mayoría estamos consiguiendo", ha asegurado el presentador.

Junto al texto, David Cantero ha colgado varias fotos de la redacción de Informativos Telecinco vacía para recordar que hay que quedarse en casa.

"Miserables que nos ponen en peligro"

"No me cansaré de repetirlo: ese puñado de miserables que se saltan las normas y el confinamiento, unos cuantos miles, nos ponen a todos en peligro y ¡Tenemos que desenmascararlos y denunciarlos!", finaliza el presentador, que en redes sociales no deja de cargar contra los insolidarios que se saltan la cuarentena.