Risto Mejide estalla contra los "fachas fascistoides" que le atacan con un vídeo manipulado: "Miserables" Ecoteuve.es 10/04/2020 - 18:23 0 Comentarios

El presentador de 'Todo es mentira' aclara un bulo contra el programa

Risto Mejide se ha visto obligado una vez más a desmentir un bulo que han lanzado desde algunos sectores de la extrema derecha contra él y su programa en Cuatro. Algunos medios se han hecho eco estos días de un tuit viral que incluye un vídeo de Todo es mentira del pasado 2 de marzo y en el que el presentador y sus colaboradores hicieron una broma sobre el coronavirus cuando aun no se había desatado la pandemia en España.

En el fragmento en cuestión, Risto aseguraba que entre el público presente en plató había una persona infectada de coronavirus y animaba a Marta Flich a ir abrazando uno por uno a todos los asistentes para, de este, modo lanzar "un mensaje de tranquilidad" a los espectadores. No obstante, el vídeo que se ha viralizado no incluye el momento en el que Mejide aclaraba que todo era mentira y que no había nadie contagiado en el estudio de Mediaset. De este modo, habían intentado hacer un llamamiento a la calma entre la población.

Lea también: Nueva bronca entre Risto Mejide y el empresario con material sanitario retenido: "Es un buitre, va a la carroña"

La broma, descontextualizada a conciencia, ha cogido tal relevancia que Risto Mejide ha decidido romper su silencio en redes sociales para aclarar lo sucedido: "Una vez más, hay que distinguir a los miserables de los ingenuos. Los primeros engañan a los segundos recortando un vídeo al que, oh sorpresa, le faltan los fotogramas clave: No, no había infectados entre el público -o mejor dicho, no se podía saber, como hoy- y sí, así nosotros demostrábamos lo que otros no paraban de decirnos", empieza diciendo.

Risto estalla contra "los fachas fascistoides"

"Ahí van los 2 vídeos que lo demuestran. Por eso, a los fachas fascistoides que pretendéis callarnos con este tipo de trampas, os lo voy a decir bien clarito otra vez: NO NOS VAIS A CALLAR", escribe indignado el catalán, afirmando sentirse "muy orgulloso" de la labor que han venido haciendo en las últimas semanas en el programa.

"Hemos denunciado a estafadores de mascarillas, especuladores funerarios, aprovechados farmacéuticos y hasta colegios mayores que intentaron sacar tajada de la situación. Eh. Y lo seguiremos haciendo. La misma responsabilidad que nos movía entonces a tratar de no alertar a la población es la que nos sigue moviendo hoy para denunciar vuestra vomitiva y desesperada campaña de desprestigio contra los profesionales que hoy por hoy seguimos -y seguiremos- al pie del cañón haciendo un servicio público tan necesario como el de informar y entretener. Adelante, compañeros. Son vergonzosos pero están muy desesperados. Y eso es muy buena señal. Feliz Semana Santa a todos", concluye el presentador.