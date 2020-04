El duro golpe bajo de Rocío Flores a su 'abuelastra' Ana María Aldón: "Mi familia está en España" Ecoteuve.es 10/04/2020 - 12:07 0 Comentarios

La concursante estalló contra la mujer de Ortega Cano en 'Supervivientes 2020'

Rocío Flores vivió este jueves una de sus peores noches en Supervivientes 2020. Antes de ser insultada por Yiya y sufrir un nuevo ataque de ansiedad por el que quiso abandonar el concurso, la joven vivió un fuerte enfrentamiento con su 'abuelastra' Ana María Aldón, contra la que ha terminado de estallar por no apoyarla en un solo momento desde que arrancó el reality.

Después de repasar las imágenes de una discusión entre Avilés y Ana María, la mujer de Ortega Cano acusó al tertuliano de ir envenenando a Rocío: "La tiene todo el día en su boca y lo que me duele es que intente enfrentarnos. Él solo quiere una entrevista de Rocío y una mía", aseguró la concursante, que dijo no haber hecho nunca "daño" a Flores de forma intencionada.

La forma en la que se expresó Ana María hizo estallar a Rocío, muy decepcionada con Aldón por no dar nunca la cara por ella: "Yo vengo a concursar y la familia ya la tengo en España", soltó en un golpe bajo a la diseñadora. "Prefiero a una persona como Avilés a mi lado que a otras como Yiya o Antonio Pavón que están todo el día comiendo el tarro para tener minutos de televisión", añadió la concursante.

Rocío quiso dejar claro que ella sabe defenderse sola y abrió la caja de los truenos con Ana María ante las cámaras de Telecinco. "He echado en falta que me eche un capote de vez en cuando y lo diré hasta la saciedad", le afeó Flores, a la que le sentó fatal que Aldón dijera que tenía mucho aprecio a Yiya, su némesis en el reality de Telecinco.

"¿Tu relación con Ana María será diferente cuando acabe Supervivientes?", preguntó entonces Jorge Javier: "No lo sé, depende de ella. Yo entré aquí haciendo mi concurso pero teniendo claro que, si tenía a una persona que formaba parte de mi familia y se veía en un compromiso, yo iba a sacar los ojos por ella", declaró la hija de Antonio David. "Cuando llegue a España y vea lo que tiene que ver, que ella decida lo que tiene que hacer. Yo ya he decidido lo que voy a hacer en este concurso y es seguir igual", insistió.

Ana María no mueve un dedo por Rocío Flores

Ana María se sorprendió ante los ataques de Rocío Flores y evitó entrar en una guerra con ella. "Yo no tengo nada que decir. Ella a mí no me ha pedido ayuda y, de todas maneras, ya estaba ahí José Antonio. Rocío en ningún momento me pidió que le echara un capote", se intentó justificar volviendo a la carga contra Avilés. "Él se encarga de hacer leña del árbol caído", atizó.

Minutos después, tras ver unas imágenes de Rocío desahogándose sobre este tema con sus compañeros, Ana María quiso pedirle perdón: "Lo siento si te ha dolido pero en estas siete semanas solo he estado una contigo, tampoco creo que el concurso se base en una semana", alegó. "Se basa en cuatro momentos claves que has estado al lado y no has dicho nada. Tú tienes tu manera de ser y yo la mía, respétame que yo respeto la tuya", sentenció Rocío.