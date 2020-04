Rocío Flores, a punto de abandonar 'Supervivientes' tras sufrir un nuevo ataque de ansiedad: "No puedo más" Ecoteuve.es 10/04/2020 - 11:21 1 Comentario

La concursante recibió un nuevo insulto de Yiya y se enfrentó a Ana María

Rocío Flores no vivió este jueves su mejor noche en Supervivientes 2020. La concursante sufrió un nuevo ataque de ansiedad después de un enfrentamiento con Yiya en la Palapa en el que la extremeña terminó llamándola "morsa". La joven rompió a llorar asegurando que quería abandonar el concurso por el acoso y derribo al que la estaba sometiendo su compañera. "No puedo más", afirmó.

Jorge Javier conectó entonces con Honduras para intentar tranquilizarla. "Lo de Ana María me ha venido grande y lo de Yiya igual", confesaba Rocío, que sigue sintiéndose decepcionada con su 'abuelastra' por no dar un mínimo la cara por ella en su guerra con la extremeña. "Esperaba que fuera mi apoyo y me he llevado una decepción enorme. Pero si esa es la actitud que quiere tomar allá ella, pero no tiendo cómo puede estar al lado de una persona que me está llamando de todo y no sea capaz de decirle ni mu. Encima le dice delante mía que le aprecia", ha dicho entre lágrimas.

Lea también: El impactante cambio físico de los concursantes de Supervivientes 2020: ¿quién ha adelgazado más en la isla?

El presentador dio entonces la posibilidad excepcional a Rocío de hablar con alguno de sus familiares presentes en plató: su padre o su tía Gloria Camila. Flores decidió que fuera Antonio David y este entró en directo para intentar animarla. "No me gusta verte así, tu tía Gloria está contigo. No tienes que darle más vueltas a las cosas. Tu familia está contigo. Tienes la actitud correcta y tienes que entender que eso es un concurso y la gente va a concursar", dijo entre lágrimas el ex de Rocío Carrasco.

"No puedo verte así porque me haces sufrir y no quiero que tu sufras. Estás ahí para disfrutar de esta aventura. Tu nivel de implicación con la gente está bien pero no puedes ir a muerte, no debes involucrarte tanto hija. Yo entiendo tu lealtad pero tienes que estar tranquila, tienes que relajarte y demostrar lo fuerte que eres", le ha pedido muy emocionado antes de que el presentador cortara la conexión.