Castigo ejemplar a Yiya en 'Supervivientes' por llamar "morsa" a Rocío Flores: "¡No nos tomes por gilipollas!" 10/04/2020

Jorge Javier para los pies a la concursante en su acoso y derribo a su compañera

Yiya volvió este jueves a superar todos los límites durante la última gala de Supervivientes 2020. La extremeña llamó "morsa" a Rocío Flores en la Palapa y volvió a provocar un nuevo ataque de ansiedad en la joven, que amenazó en abandonar el reality entre lágrimas por el acoso y derribo al que la tiene sometida su compañera desde que comenzó la edición.

Enseguida, Jorge Javier Vázquez avanzó a Yiya que la dirección del programa estaba tomando cartas en el asunto por su enésimo insulto a Rocío. Más tarde, el presentador pudo hablar directamente con la extremeña para comunicarle que la organización había decretado finalmente una nominación disciplinaria y poner su permanencia en la isla en manos de los espectadores de Telecinco.

Jorge Javier aprovechó entonces para por fin parar los pies a Yiya en una bronca sin precedentes en lo que va de edición: "Te pediría como favor personal que este programa lo ve mucha gente y con este tipo de comportamiento nos colocas en un sitio muy complicado. Nosotros estamos en una posición que... ¿ahora qué tendríamos que hacer?", empezaba diciendo.

Jorge Javier, a Yiya: "¡No nos tomes por gilipollas!

"La gente está muy concienciada con el tema de hacer daño con el aspecto físico... Eres inteligente para hacer tu concurso y no estar con esas tonterías que es fomentar un debate que la sociedad no acepta. No hay debate", prosiguió el catalán mientras la robinsona trataba de restar importancia a lo ocurrido. Yiya intentaba justificarse alegando que simplemente había comparado el sonido que hizo Rocío con "el sonido de un animal".

Jorge Javier interrumpió a la concursante para lanzarle una contundente advertencia: "Sobretodo, hay una cosa que ya te voy a pedir: ¡no nos tomes por gilipollas! Haz tu concurso y deja de dar por saco en este aspecto. Ten en cuenta que todo lo que se dice o se hace en televisión tiene una repercusión brutal. Que sea la última ve que te tenemos que advertir así", sentenció.