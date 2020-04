"Lo pasaba fatal": Apolonia Lapiedra desvela en 'La resistencia' el motivo por el que dejó el cine para adultos Ecoteuve.es 9/04/2020 - 11:48 0 Comentarios

David Broncano volvió a entrevistar a la famosa actriz porno este Miércoles Santo de cuarentena

"Nosotros estamos haciendo lo que podemos: venir aquí, contar chistes, hacer música... las armas que nos ha dado Dios". La resistencia de David Broncano continúa emitiendo bajo mínimos en Movistar+ durante la cuarentena por el coronavirus.

El programa de humor de la plataforma ahora entrevista a sus invitados mediante videoconferencia. Este miércoles, después de salir a la verja del teatro Arlequín para el aplauso sanitario (el espacio se graba por la tarde), Broncano volvió a charlar con Apolonia Lapiedra.

"Creo que he pasado el coronavirus y estoy un poco preocupada porque quiero que me hagan la prueba de los anticuerpos para ver si soy inmune", dijo primero. Luego, Broncano quiso saber por qué ya no graba escenas para adultos: "Ahora has pasado a otro subsector".

"Sí, lo que es el porno convencional no porque para mí era muy cansado porque me dolían las rodillas", afirmó Apolonia aclarando después los "tendones de atrás de las rodillas" eran la parte de su cuerpo que más sufría: "Lo llevaba fatal".

"Es verdad que el ligamento posterior de la rodilla te lo jodes. Y el flexor de la cadera, ¿eh?", apuntó Broncano. "Puedes tener una lesión como las deportivas porque lo tuyo es una actividad física muy intensa". "Hay que estirar", añadió Ponce.

Por último, Apolonia sorprendió a todos con su "manualidad" para despedirse: se bajó los pantalones para mostrar que se había pintado en su culo la palabra 'resistiré'. "Me he emocionado, me ha parecido un gesto precioso", zanjó Broncano.