Risto Mejide explota contra las campañas de la extrema derecha en redes: "Esta gentuza no nos va a callar" Ecoteuve.es 8/04/2020 - 18:16 0 Comentarios

El presentador se solidariza con Jorge Javier y recuerda el ataque que sufrió de VOX hace un mes

Risto Mejide se ha hecho eco este miércoles en Todo es mentira de la denuncia que hizo su compañero de cadena Jorge Javier Vázquez. El presentador de Mediaset afirmó ser "víctima" de una campaña en redes sociales por parte de la extrema derecha.

Risto se ha solidarizado con él recordando los ataques que sufrió de VOX hace un mes cuando el partido que lidera Santiago Abascal compartió de forma descontextualizada un fragmento de su programa, en el que Risto bromeaba con el contagio de Ortega Smith y Carlos Zambrano.

"Estuve a punto de dejar de presentar este programa. Jorge Javier ha hablado de 1.000 mensajes, a mí igual me llegaron más de 10.000 durante ese fin de semana", ha empezado diciendo Mejide.

"Desde las autoridades se nos decía que no pasaba nada y que el coronavirus era solo una gripe", ha afirmado defendiendo en el tono de humor del formato: "Nosotros hacemos humor de todo, de eso, del coronavirus y de lo que haga falta".

Risto Mejide: "Esta gentuza no nos va a callar"

"Todo eso se agrava cuando empiezas a tener muertos y la OMS dice que no es una gripe común (...) Cuando todo eso cambia, ya no tiene ningún sentido todo lo que se ha dicho antes", ha manifestado. "Es cuando cogen ese vídeo, lo recortan y cuando dicen que Risto Mejide se está riendo de los muertos".

"Si algo no soporto es la indecencia, porque me considero una persona honesta y siempre que aparezco en cámara siempre digo lo que pienso, aunque sea algo equivocado, ha continuado recordando que fue Trending Topic 17 horas".

"Tenía dos opciones: hundirme y quedarme en casa o hacer lo que hice. Óscar Cornejo, el productor, me dijo: ¿desde cuándo te has escondido? Y aquí estoy", ha zanjado con vehemencia. "Esta gentuza no nos va a callar. Le guste o no, aquí estamos".