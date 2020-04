"¿Pero por qué no paras de insultarme?": duro enganchón de Javier Ruiz y Antonio Naranjo Ecoteuve.es 8/04/2020 - 17:25 0 Comentarios

Los tertulianos se enganchan en un bronco enfrentamiento en 'Todo es mentira'

El coronavirus es el tema de debate en todos los programas de televisión. Antonio Naranjo y Javier Ruiz han expuesto su punto de vista sobre este asunto en Todo es mentira (Cuatro) y la situación se les ha ido de las manos con un duro enganchón en pleno directo.

Antonio Naranjo ha sido muy crítico con la gestión del Gobierno que "no se ha preparado en los últimos meses". "Cuando algunos países compraban mascarillas, aquí estábamos poniendo pancartas. Tiene narices que ahora nos digan que nos van a colocar una app para ver si nos portamos bien, después del ejemplo que estamos dando. Y teniendo en cuenta que todavía falta material sanitario".

Lea también: La conclusión de Iker Jiménez al origen del coronavirus

Naranjo ha comparado la situación de España con la de Corea del Sur, donde han conseguido vencer al coronavirus con muchas menos víctimas. Sin embargo, Javier Ruiz ha explicado que parte del problema de España se debe a los recortes en Sanidad. "Corea ha multiplicado por dos su gasto sanitario. La diferencia entre un país y otro son 10 años de preparación", ha dicho. "Te molestan los datos", ha lanzado contra Naranjo. "España tiene un sistema sanitario más débil que el de Corea y por eso tenemos una tasa de mortalidad mayor".

"Los datos te los dos yo", ha contestado Naranjo. "14.000 muertos contra 200. "Países con menos gasto público sanitario que nosotros, como Rumanía, también tiene menos víctimas", ha proseguido el colaborador.

"¿Sabes lo que hacía Corea? Comprar mascarillas mientras tú ponías pancartas"

Naranjo ha insistido en que desde enero hay países que se han estado preparando y otros que no. Y ha puesto los ejemplos de España y Francia para este último caso.

Lea también: El 'zasca' de Ana Rosa Quintana a Iker Jiménez

"¿Sabes lo que hacía Corea? Comprar mascarillas mientras tú ponías pancartas", ha espetado a Javier Ruiz. Una afirmación de la que luego se ha arrepentido. "¿Pero por qué no paras de insultarme? Yo te estoy dando números. ¿Por qué eres tan impertinente?", se ha quejado Ruiz, que le ha vuelto a dar los datos del gasto sanitario.

"Puedo entender que no se han hecho muchas cosas bien en los últimos 10 minutos, pero no puedo entender que neguemos que las cosas no se han hecho bien en los últimos diez años", ha sentenciado Ruiz.