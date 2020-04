José Bono denuncia un "bulo homófobo" ante Ferreras: "El facherío siempre me ha tenido ganas, son unas ratas" Ecoteuve.es 8/04/2020 - 14:44 0 Comentarios

El expresidente del Congreso entra muy indignado en 'Al Rojo Vivo'

Antonio García Ferreras entrevistó este miércoles a José Bono en La Sexta. El que fuera presidente del Congreso de los Diputados entró en directo en Al Rojo Vivo para analizar la complicada situación que atraviesa España por la crisis del coronavirus. Tras dar su apoyo al Gobierno, el político charló con el presentador de otra epidemia que nos ha tocado vivir: la de los bulos y noticias falsas sobre la enfermedad.

"Este tiempo de miedos es también tiempo de altísima sensibilidad y tiempo para las mentiras y los 'fakes'. Muchos han golpeado al Gobierno y a políticos como Pablo Iglesias o Manuela Carmena, de la que decían que tenía un camión con un respirador particular en casa. Son cosas que pueden hacer un daño terrible porque hay gente que se las cree", emplazó el presentador.

Lea también: Ferreras: "Algunos están rabiosos porque el Gobierno no se ha desgastado como creían"

José Bono destacó que la crisis ha servido para sacar "lo mejor y lo peor de la gente": "Estos últimos son pocos, pero son ratas de dos patas que se dedican a transmitir enfermedades, en este caso, calumnias y falsedades. Siembran el odio. Yo no soy del partido de Carmena o Iglesias, pero escuchar lo que han dicho de ellos estos sinvergüenzas es evidente", lamentó antes de desvelar que él mismo ha sufrido en sus carnes los ataques de la derecha.

"A mí el facherío siempre me ha tenido ganas. Tuve 13 querellas y las he ganado, pero bueno. Siguen todavía porque el facherío no soporta que Bono sea socialista hasta que se muera, y que además sea cristiano, y que además crea y defienda a España, y que sea moderado, y que les haya ganado las elecciones siempre, seis veces con mayorías absolutas. No me lo perdonan", sacó pecho el político confesando que él también ha sido objetivo de uno de esos bulos

Bono denuncia "un bulo homófobo del facherío"

El representante socialista ha explicado que en los últimos días ha sido víctima de un bulo que ha atentado contra su familia. "Al parecer están diciendo que el novio de mi hijo José, el no-vio, hace negocios sucios en esta tragedia. No tengo ninguna duda de que esto es un ataque hacia mí, pero es un ataque homófobo, porque esta gentuza es también homófoba y eso es un bulo homófobo. Si mi hijo en vez de novio, tuviese novia, las cosas las hubieran tenido que decir de otra manera", destacó.

Bono se dispuso entonces a lanzar un mensaje "para que lo sepa el facherío y las ratas de dos patas": "Yo estoy muy orgulloso de mi hijo Jose, de su novio Aitor, que es un periodista en paro. Es tan buena persona que yo le bromeo diciendo que parece un pastor de la Virgen de Fátima. Estoy muy orgulloso de que Aitor fuese ayer a la comisaría de la Policía a denunciar a estas ratas de dos patas cebosas que casi todo el mundo sabe ya donde están y cómo se llaman. Yo no voy a ensuciarme la boca con sus nombres", dijo muy enfadado el entrevistado.

"Calumniar siempre es muy malo, pero aprovechar la enfermedad para extender mentiras es miserable y criminal. Creo que hay que tener mucho cuidado y habría que regular las noticias falsas porque esa epidemia puede ser muy peligrosa para una sociedad moderna y democrática como la española", concluyó Bono mientras Ferreras afirmaba "entender su dolor y su rabia". "Un beso muy fuerte para Aitor y para su hijo", dijo el presentador antes de despedir la conexión. "Tremendo como le ha salido ese hartazgo ante los que están aprovechando para sembrar odio", concluyó el periodista.