"¡Se ha reventado!": Pablo Motos y Jorge Salvador recuerdan el peor día de la historia de 'El hormiguero' Ecoteuve.es 8/04/2020 - 12:31 | 14:16 - 8/04/20 0 Comentarios

El programa muesta el salto en plancha de un hombre desde 10 metros de altura a una piscina infantil

Aunque han tenido que pasar 14 años para que Jorge Salvador tuviera protagonismo en El hormiguero, su sección bautizada por Motos como Momentos y anécdotas jamás contadas cuando había público empieza a carburar. Este martes, el productor desveló "el día que peor lo he pasado en este programa".

"Ese fue el día que Pablo y yo casi morimos", apuntó Marron acordándose del susto que tuvieron con miles de kilos de corcho. "Yo sufrí muchísimo el día que trajimos a un señor que se llamaba Profesor Splash", recordó Salvador a lo que el valenciano apostilló: "Me pongo malo de pensarlo".

Lea también: "A mí me parece muy triste": la crítica de Cristina Pardo a los políticos ante el desafío del coronavirus

"Era un hombre que se dedicaba a subirse 10 metros de altura, como en las películas de dibujos animados, y abajo ponía una piscina de juguete, con un palmo de agua, y se tiraba sobre ella", empezó a explicar el socio de Motos sobre la prueba suicida, hecha en 2013. "Dependiendo de la altura a la que saltara, el señor pedía diferentes precios".

La hazaña suicida de El Profesor Splash en 'El hormiguero'

El miedo real era que el Darren Taylor, que así se llama el hombre, no podía ensayar "porque no se iba a tirar dos veces". "Porque se revienta. Lo hace dos o tres veces al año", añadió Motos a lo que Salvador bromeó: "Yo pedí por favor que pusieran colchonetas debajo y a los lados. No vaya a ser que falle por un metro y caiga. Por lo menos que no se oiga el ruido".

Una vez que pusieron en contexto a los espectadores, El hormiguero emitió el momento en cuestión. "Hay que decir que estuvo como tres segundos quieto y dices 'se ha matado", afirmó Salvador. Luego, el programa mostró imágenes inéditas durante la publicidad de ese día, en la que Splash mostró su cuerpo lleno de moratones: "Se ha reventado".

Pablo Motos finiquitó la historia contando que el médico de El hormiguero le dio un bote de Trombocid y Jorge Salvador apuntó a que este hombre quiso repetir la hazaña hace dos años, pero él se negó: "Ahora lo hace con la piscina llena de fuego".