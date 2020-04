José Antonio Avilés vincula a Yiya con el "acoso escolar" que sufrió en el pasado: "Me humillaban" Ecoteuve.es 8/04/2020 - 12:21 0 Comentarios

El concursante desvela por qué quiso abandonar al reencontrase con su compañera

José Antonio Avilés protagonizó el pasado domingo un gran parraque en el debate de Supervivientes 2020 tras enterarse de que tenía que convivir con Yiya durante las siguientes 48 horas. El joven amenazó con abandonar el reality nada más llegar a Playa Uva sin desvelar los motivos por los que su encuentro con la extremeña estaba siendo tan desagradable.

"No puedo, lo siento. Yiya me hace recordar una etapa de mi vida que no... Porque estuve hasta en tratamiento", llegó a decir el tertuliano ante la perpleja mirada de su compañera, que no entendía que estaba pasando, ya que en ningún momento ha tenido un conflicto con el joven que provocara semejante reacción al verla.

Este martes, Carlos Sobera recogió unas imágenes de la isla en las que Avilés explicaba a sus compañeros que todo se desencadenó porque le ha venido a la mente una dura época de su pasado. "Desde que me peleé con Pavón y Yiya estoy en bucle", declaró el concursante asegurando que por culpa de aquellas disputas, ha habido muchas noches en las que no ha podido dormir.

"Esa semana de encontrarme a dos personas contra una fue mortal. Estoy en bucle y he recordado todo", ha añadido mientras confesaba que en el pasado "le humillaban". Yiya se mostró empática con Avilés, al que no dudó en apoyar ante tan desagradable episodio. No obstante, le reprochó que la vinculara con esa etapa, ya que ella no ha tenido nada que ver con aquello y explicándole que todas sus peleas se desencadenaron por el conflicto que ella mantiene con Rocío.

Más tarde, a través de una videollamada, la madre de José Antonio Avilés hablaba abiertamente de aquel duro momento de la vida de su hijo. "Ha recibido acoso escolar", confirmó a Carlos Sobera, aportando más datos que hacían entender un poco mejor la sorprendente actitud del joven en la isla del reality.