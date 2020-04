La sorprendente confesión de Fani que hace peligrar su boda con Christofer: "No está preparada" Ecoteuve.es 8/04/2020 - 11:47 0 Comentarios

La joven quiere que su chico supere "el trauma" de 'La isla de las tentaciones'

Supervivientes 2020 emitió este martes un nuevo Tierra de Nadie en el que Carlos Sobera dio la posibilidad a los concursantes de tener contacto con los familiares. Pero no con los suyos, sino con el de sus compañeros. De dos en dos, cada robinson pudo escuchar las palabras del allegado de la persona que tenía al lado, a la que debía transmitir el mensaje que se le estaba dando.

Así pues, Nyno Vargas fue el encargado de hacer llegar a Fani las palabras que le estaba enviando Christofer desde el plató de Telecinco. "Dile que la amo muchísimo, que está todo bien en casa y que el niño está muy guapo y con el pelo largo como a ella le gusta", empezó diciendo el joven antes de tranquilizar a su chica haciéndole saber que todo estaba bien en su entorno.

Acto seguido, Fani preguntó a Christofer si estaba enamorado de ella y si seguían adelante todos los planes que habían hecho antes de que ella pusiera rumbo a Honduras. "Cuando salga nos vamos a casar y vamos a buscar a nuestra hija Valentina", confirmó el joven en alusión a su futura boda con la concursante y la niña que quiere tener junto a ella.

"Dile que siga siendo ella misma, que no cambie su actitud, que si tiene que discutir que discuta y que me estoy dejando la piel para que llegue a la final", concluyó el novio de la robinsona, que logró con su defensa que una semana más se librase de la expulsión. "Que no se gaste tanto que tenemos muy poco dinero", bromeó Fani, que ignora los rumores que apuntan a que Christofer se está dejando sus ahorros en votar para que su chica siga en la isla.

Oriana pone en peligro la boda de Fani y Christofer

Tras concluir la llamada, los tertulianos felicitaron a Christofer por su romanticismo y sensibilidad. Todos menos Oriana, que pidió la palabra para reventar el momento del joven. La venezolana soltó así una bomba que puede hacer peligrar su boda con Fani. "Cuando tú se lo pediste ella te dijo que no estaba preparada", aseguró mientras él lo negaba.

Oriana desveló que la propia Fani le confesó sus dudas a un posible enlace matrimonial con Christofer y que el chico era consciente de todo. "Ella me contó sentada en una mesa que tú le pediste que se casara y ella te dijo que no estaba preparada, que primero superases todo el trauma del reality", dijo recordando la sonada infidelidad que protagonizó junto a Rubén en La isla de las tentaciones.