El toque de atención de Ortega Cano a Ana María Aldón tras su traición a Rocío Flores: "Quiero verte con ella" Ecoteuve.es 8/04/2020 - 11:08

El torero entró por teléfono en 'Supervivientes 2020' para hablar con su mujer

Supervivientes 2020 emitió este martes un nuevo Tierra de Nadie en el que Carlos Sobera dio la posibilidad a los concursantes de hablar con los familiares. Pero no con los suyos, sino con el de sus compañeros. De dos en dos, cada robinson pudo escuchar las palabras del allegado de la persona que tenía al lado, a la que debía transmitir el mensaje que se le estaba dando.

Y sin duda, el momento más tronchante de la noche llegó cuando Yiya tuvo que hacer de intermediaria entre Ana María Aldón y su marido: "¡Qué fuerte! Estoy hablando con don José Ortega. ¡Canooooo! ¿Qué pasa hijo?", gritaba a los cuatro vientos la extremeña mientras su compañera le pedía que hablase al torero "con más respeto".

El viudo de Rocío Jurado le transmitió un mensaje de ánimo, tranquilidad y cariño y acto seguido quiso darle un toque de atención por el comportamiento que ha tenido en la isla con su 'nieta' Rocío Flores. En las últimas semanas, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David se ha sentido decepcionada con su 'abuelastra' por no apoyarla ni defenderla en su guerra abierta con Yiya.

"Quiero verte al lado de Rocío, a poder ser, antes de que termine el concurso", aseguró Ortega Cano en una advertencia que trasladó palabra por palabra la extremeña a Ana María. "Mira que bien me porto que no la he llamado 'la florero", le soltaba entre risas Yiya, una de las causantes del conflicto familiar entre su 'némesis' Rocío Flores y su compañera en Playa Uva.