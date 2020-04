Antonio Pérez Henares, tras dejar 'Al rojo vivo': "Los medios no están para blanquear Gobiernos, ocultar fallos y esconder a los muertos" Ecoteuve.es 8/04/2020 - 9:36 2 Comentarios

El periodista se queja de que las víctimas sean solo cifras y estadísticas

El periodista Antonio Pérez Henares, más conocido como Chani, ha decidido abandonar Al rojo vivo, el programa de La Sexta donde colaboraba desde el inicio de sus emisiones. "Por coherencia y dignidad", dijo cuando anunció su marcha, aunque ahora ha ampliado sus explicaciones.

Pérez Henares se muestra agradecido a Ferreras por "haberme llamado desde el primer momento". "Siempre he sido libre allí, a veces abriéndome paso a codazos dialécticos frente a abrumadoras mayorías contrarias, pero si he estado, es porque he querido; y ahora he decidido no volverlo a hacerlo", explica.

En su decisión de abandonar Al rojo vivo pesa especialmente "lo que se está viviendo en España y cómo están actuando los medios, fundamentalmente la televisión". "Lo están haciendo muy mal. La labor de los medios es informar, estar al lado de la gente, y no blanqueando a Gobiernos, ocultando fallos tremendos y dejaciones que pueden ser incluso criminales; y, ahora, intentando minimizar, ocultar, esconder el dolor, los muertos y la realidad. Por ahí no quiero pasar y no quiero estar en determinados sitios y eso es lo que he hecho", expone en un vídeo.

"¿Recuerdan la que se lió por la no muerta del ébola o el perro que fue sacrificado?"

Antonio Pérez Henares está dolido por la cifra de muertos y, sobre todo, por el hecho de que no se hable de ellos en los medios de comunicación. "Los muertos no salen en televisión. Salen las estadísticas, pero los ataúdes y los entierros solitarios no. Salen los balcones, pero el dolor de las familias no", dice. "Se ha visto más lágrimas por los concursantes de Supervivientes que por los 13.000 muertos. ¿Recuerdan la que se lió por la no muerta del ébola o el perro que fue sacrificado?", reflexiona. "El ébola parecía el principio del apocalipsis. Y ahora que es verdad que hay una auténtica catástrofe de dimensiones planetarias, el mensaje a transmitir, la pertinaz y pringosa propaganda, es que todo se está haciendo bien, incluso lo que se hizo rematadamente mal". [Escuche el artículo completo en el vídeo]

Pérez Henares también llama la ate. "Tenemos derecho a saber cuáles son nuestras víctimas y la obligación de rendir homenaje. Si cuando hay un accidente de coche y mueren 5 jóvenes se decreta duelo ¿por qué ahora se quiere ocultar el duelo por decenas de miles de víctimas? ¿Es que alguien se siente responsable? ¿Es por la mala conciencia por lo que lo quieren ocultar", se pregunta.

"Si he decidido abandonar Al rojo vivo es porque no estoy dispuesto a ocultar los muertos, el dolor de los familiares y el dolor que España debe sentir", concluye el periodista.