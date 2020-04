Mercedes Milá y la gestión del coronavirus: "Están haciendo lo que pueden y pido que los apoyemos" David Saiz 11:22 - 8/04/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la presentadora: el lunes 13 vuelve a Movistar+

Mercedes Milá está de vuelta en Movistar+. La presentadora estrena el próximo lunes las nuevas entregas de su programa, Scott y Milá, con un viaje a Roma al que se llevó a cuatro compañeras de colegio. La aventura, sin embargo, se vio trastocada por la realidad del coronavirus, ya que la grabación se interrumpió por las medidas de confinamiento que decretó el Gobierno italiano y el cierre de tráfico aéreo. La vuelta del equipo tuvo que ser por carretera.

Su programa vuelve con una entrega en la que se reúne con cuatro compañeras de colegio y emprenden un viaje a Roma. ¿Cómo surgió la idea?

Se celebraron los 50 años de nuestra salida del colegio y yo asistí a una comida donde vi el cambio impresionante de mis colegas y lo lejos que la vida nos había llevado a cada una. Era interesante reflejar eso.

Su viaje a Roma se vio afectado por el coronavirus y las medidas que se aplicaron cuando ustedes estaban allí. ¿De qué manera les trastocó los planes?

Ha sido un ejercicio de periodismo de primer curso. Vas con una idea y la actualidad te la quita de delante y te pone otra. Lo bueno era unir los dos temas. ¿Cómo no lo vas a hacer cuando te explota allí una historia tan potente?

¿Cómo vio a su hermano, Lorenzo Milá, que se ha convertido en protagonista indirecto?

Le vi muy poco porque no nos hemos podido ni abrazar. Nos saludamos de lejos. Le vi bien, está haciendo un trabajo espectacular y muy difícil. Ser corresponsal, tanto él como mi cuñada Sagrario [Ruiz de Apodaca], de una epidemia como ésta, hablando siempre de los mismo, es agotador psicológicamente. Lorenzo está bien y está demostrando que tiene una cabeza sobre los hombros muy importante, creo yo.

¿Qué les está trasladando a la familia desde Italia? ¿Cómo ve la situación desde allí?

Nos ha advertido de todas las novedades que iban llegando y que también explica en el Telediario. Traslada lo que los científicos le van diciendo. Tenemos un chat familiar y ahí va advirtiendo de las novedades y de cosas que hemos ido aplicando aquí: lavarse las manos, cómo quitarte la ropa cuando llegas de la compra, limpiar los zapatos con lejía... cosas que a partir de ahora vamos a tener que estar habituados a ellas.

¿Usted cómo está llevando el confinamiento?

Vivimos cuatro personas juntas y soy la responsable de la intendencia: dar de comer, poner la mesa, lavar los platos y también me encargo de Scott [su perro y protagonista del programa de Movistar+]. Intento estar al tanto de lo que pasa y leo bastantes artículos. Los chats se han convertido en una constante. Es una forma de comunicación distinta. También hacemos fiestas virtuales que son muy divertidas, porque te puedes ir cuando quieras sin dar explicaciones a nadie.

Me dan mucha pena las personas mayores solas. Me preocupan. La soledad, cuando no es querida y las noticias que llegan son aterradoras, tiene que ser muy dura.

¿Ha adoptado también una actitud reflexiva sobre todo lo que está pasando y por qué ha ocurrido?

Sí, claro. Por su puesto que piensas y das vueltas a las cosas. ¿Os acordáis cuando en GH decía que era un programa imprevisible? Pues lo grandioso de la vida es que es imprevisible. Aunque estemos preparados para todo, esto es imprevisible. Este bichito nos ha trastocado a todos. Lo importante es cómo vamos a salir de ésta y qué va a ser de nosotros después. Ahí sigue la imprevisibilidad. Los concursantes de GH sabían que a la salida estaba su familia, pero nosotros vamos a encontrar cosas que no sabíamos que estaban así. No me atrevo a decir si seremos capaces o no de aprender. Algunos días soy negativa y otros, positiva. No creo que seamos capaces de prescindir de todo lo que tenemos para hacer que el mundo sea diferente.

¿Está entendiendo mejor a los concursantes de GH?

Claro. Yo sabía que era esto. No me sorprende. Pero la gente está entendiendo muchas de las actitudes: los enfados y los gestos que se producían en GH.

¿Os imagináis lo que es vivir en la misma casa de la persona a la que quisieras denunciar porque te está matando a palos? ¿O esos padres que tienen un hijo que los maltrata y tienen que convivir con él y hacerle la comida? Denunciad aunque sea en confinamiento porque, si no, igual sales con los pies por delante.

¿Qué le parece la actuación de los políticos en esta crisis?

Son muchos y no estoy dispuesta a generalizar. Me produce dolor cuando hablan de los políticos en general. Es injusto. Llegará el momento, cuando esto pase, de hacer que rindan cuentas quienes lo tengan que hacer. Creo que están haciendo lo que pueden a pesar del tsunami que les pasa por encima. Los errores no son voluntarios y, por lo tanto, los apoyo y pido que los apoyemos ahora. Cuando llegue el momento de pedir cuentas, lo haremos, pero que ahora vayamos todos a una.

¿Y el tratamiento que están dando los medios de comunicación, especialmente la televisión?

Apoyo a los periodistas más que nunca. Son imprescindibles. Están haciendo su trabajo de forma espléndida, dando información y opinión. No seré yo la que tire ni una piedrecita. A través de los medios está saliendo un periodismo fantástico.

Lo que echo en falta es que TVE, por ejemplo, emita películas sin complicaciones en La 2. Comedias que hagan descansar a nuestros mayores de la cantidad de noticias angustiosas que les llegan cada día. Esa es mi propuesta para TVE. De hecho, he llamado a Enric Hernández [jefe de Información de TVE] pero no me ha contestado.