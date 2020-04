Jorge Javier, "víctima" de una campaña en redes de la extrema derecha: "No van a conseguir que me calle" Ecoteuve.es 7/04/2020 - 19:56 0 Comentarios

El presentador explica que se ha manipulado un vídeo suyo en plena crisis del coronavirus

Hace unos días, Jorge Javier Vázquez afirmó que iba a dejar de opinar sobre la gestión política del coronavirus tras denunciar ser "víctima de un partido político", al que no mencionó. Pues bien, este martes, el presentador ha hecho un inciso en Sálvame para denunciar que está sufriendo una campaña en redes sociales orquestada por la extrema derecha.

"Siempre he dicho que soy votante de izquierdas y yo no tengo datos para pensar que el Gobierno no lo está haciendo mal. Me siento incapaz de juzgarlo", ha dicho antes de explicar la polémica. "¿Confío en este Gobierno? Sí ¿Habrá hecho cosas mal? Pues claro que sí, pero yo sigo teniendo confianza".

El catalán ha denunciado que "a partir de que yo no mostraba disconformidad ni era crítico" con el Ejecutivo, se ha recuperado un vídeo suyo del pasado que se ha manipulado: "Se mezcla imágenes de hace años con actuales y se dicen unas cosas que jamás pronuncié sobre la gente mayor".

Es por este motivo por lo que Jorge Javier empezó a recibir hasta mil mensajes al día en los que le decían "barbaridades". Su community manager le explicó que durante la crisis del coronavirus se han activado muchas cuentas falsas en redes cuyo objetivo difundir bulos. "Están orquestados por equipos afines a la extrema derecha y activan una potente maquinaria", ha dicho.

Jorge Javier, "víctima" de una campaña de la extrema derecha

"Estoy siendo víctima de una campaña en redes en la que están detrás cuentas asociadas a la extrema derecha, cuentas falsas con muy pocos seguidores que se dedican a tuitear y retuitear elementos totalmente manipulados", ha querido dejar claro insistiendo en que la "extrema derecha" está detrás de esas cuentas.

El presentador catalán ha dicho sentirse "indefenso" ante esta situación: "Yo puedo hacerme cargo de lo que digo y llega un momento que te sientes muy vendido porque no sabes dónde acudir". "Cuando está la maquinaria de la extrema derecha detrás, hay que denunciarlo porque lo que no van a conseguir es que nos callemos", ha zanjado.