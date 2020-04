María Patiño llama "soberbia" a Terelu: la vez que la llamó para que la pidiera perdón de rodillas en directo Ecoteuve.es 7/04/2020 - 19:15 0 Comentarios

La colaboradora se harta de las críticas a 'Sálvame' del clan Campos: "Estoy harta de ser la mala"

María Patiño ha dicho basta. La colaboradora de Sálvame ha roto su silencio sobre lo que piensa del clan Campos tras la última polémica, que llevó a que una muy enfadada María Teresa Campos cargase contra el programa en plena pandemia de coronavirus.

"Todos los programas de esta cadena utilizamos todos los temas, porque tengo la sensación de que aquí tocamos unos temas que el fin de semana no se tocan y hay opciones", ha empezado diciendo la presentadora de Socialité.

Patiño, muy irónica, ha recordado que los temas que "hieren" se puede eliminar de la escaleta. "Lo digo porque parece ser que, según el día de la semana, los temas son más hirientes o menos hirientes. Y yo estoy harta de ser la mala y que llegue el fin de semana y que vengan a defender de la pandilla de delincuentes que hay en este plató", ha opinado.

María Patiño, de Terelu Campos: "Es soberbia"

"Sé que llegará el fin de semana, se hablará de las circunstancias que estamos viviendo toda la sociedad, y que estamos haciendo un daño innecesario a una familia que está encerrada", ha sentenciado ante de mojarse con Terelu tras la opinión de Frigenti hace unos años.

Patiño no cree que sea ni "elitista", ni "clasista", ni "egocéntrica" o "pelota", aunque sí "soberbia". "Yo también me considero soberbia, si sirve de algo, y no me estoy justificando", ha manifestando desvelando un episodio del pasado: "Y es que una vez me llamó por teléfono y me dijo que le pidiera perdón en directo y que me pusiera de rodillas, y a mí esas maneras de hablarme, no".