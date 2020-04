"Los que me llamasteis facha, podéis rectificar": Carmen Porter y el comentario de Ferreras sobre el Gobierno Ecoteuve.es 7/04/2020 - 15:33 0 Comentarios

La presentadora hace alusión a una 'crítica' que ha hecho su exjefe en La Sexta

"El Gobierno se equivocó al no permitir preguntas en directo", explica Ferreras

Antonio García Ferreras cree que el Gobierno ha hecho "un esfuerzo de comunicación con centenares de ruedas de prensa y entrevistas" pero considera que se había "equivocado al no permitir preguntas en directo" en las comparecencias de sus ministros. "Ya está resuelto", ha comentado en Al rojo vivo.

El apunte de Ferreras ha sido recogido por Carmen Porter, de Cuarto Milenio, que lo ha aprovechado para mandar un mensaje a los seguidores que anteriormente le criticaron.

"Acabo de ver cómo mi ex jefe y compañero Ferreras decía que el 'gobierno lo ha hecho mal no dejando preguntar directamente en las ruedas de prensa", ha escrito en Twitter. "¡Todos aquellos que me llamasteis facha podéis rectificar! Bueno ya sé que no lo vais a hacer, pero ahí lo dejo", ha apuntado Porter.

La periodista sigue día a día la crisis del coronavirus en los programas que presenta con Iker Jiménez. Ahora lo hacen en Youtube después de que Cuarto Mileno fuese suspendido por Mediaset hasta que puedan volver a grabar.

Por otra parte, Porter se ha quejado de haber sigo "castigada" por Twitter durante tres días. "Me las ingeniaré de alguna forma".

Acabo de ver cómo mi ex jefe y compañero Ferreras decía que el "gobierno lo ha hecho mal no dejando preguntar directamente en las ruedas de prensa" . Todos aquellos que me llamasteis facha podéis rectificar!!Bueno ya sé que no lo vais a hacer pero ahí lo dejo. — Carmen Porter (@carmenporter_) April 7, 2020