María Teresa Campos estalla contra 'Sálvame' por atizar a su familia en pleno coronavirus: "Estoy con el miedo en el cuerpo"

La presentadora entra en directo para mostrar su enfado con el programa

María Teresa Campos ha roto este lunes su silencio para cargar contra Sálvame y Miguel Frigenti por poner a su nieta Alejandra Rubio en el punto de mira. La hija de Terelu, que voluntariamente ha dado el salto como personaje televisivo, ha sido objeto de debate durante la última semana en Telecinco por el supuesto insulto que lanzó contra Lydia Lozano durante el cumpleaños de Lizfanny Emiliano.

Durante el programa, Jorge Javier recibió una llamada de María Teresa Campos en su teléfono móvil personal. El presentador advirtió a su compañera de que estaban en directo y que tenía puesto el altavoz, por lo que le estaba escuchando toda España. En ese momento, la periodista comenzó a cargar contra todos con tono alicaído e indignado.

"Por favor, bastante tenemos con lo que estamos pasando para que se ensañen así con nosotros. Y encima me llaman a mí para entrar. Vamos hombre, yo no tengo ganas de nada porque estoy con el miedo en el cuerpo. Dejadnos tranquilos y respetad el momento que el país está viviendo", empezó diciendo.

El enfado de María Teresa con Sálvame

"En todos los programas están diciendo cosas. Hombre, por favor, y encima metiendo a personajes para que nos insulten", dijo haciendo alusión a Miguel Frigenti. Según María Teresa, la redacción de Sálvame se puso en contacto para advertirle que iban a llevar a "alguien que no tengo ni idea de quién es" por si quería contestarle y defender a Alejandra.

"A mi nieta no hay que defenderla porque sé perfectamente como es ella y sé la cosas que no dice", explicó pidiendo a Jorge Javier que no la grabara. En ese momento, el presentador dio un bote en su asiento recordándole que le había advertido dos veces de que estaba en directo. "Nos ha pegado un repaso maravilloso, nos ha inflado a palos", comentó Matamoros.