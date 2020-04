¿Qué fue de Raulito? Reaparece el niño que cantaba 'Que la detengan' en televisión

Raul del Saz se ganó el cariño de los españoles con tan solo cinco años. Raulito, el niño cantante, sorprendió a todos con la imitación que hizo a su ídolo David Civera y su famosa canción Que la detengan, con movimientos de cadera incluidos.

Tras un rotundo éxito, el crío se recorrió los platós de televisión ampliando su repertorio de artistas cantando por Chayanne y su Torero o por Miguel Bosé y su Amante bandido.

Sin embargo, su popularidad fue efímera y Raulito desapareció de la televisión... hasta que volvió a Tu cara me suena mini, en 2014, cuando fue imitado por Miki Nadal y Fran. Allí reconoció que su sueño era seguir en el mundo de la música.

Sin embargo, Raulito (ahora tiene 22 años) se convirtió en tendencia este fin de semana a raíz de un vídeo de una de sus actuaciones: "La gente que no me conoce este era mi pasado y estoy orgulloso de ello".

Al mismo tiempo, el joven desmintió uno de los rumores que más circulan en redes sociales: "Basta ya de decir que soy drogadicto coño (este tweet en concreto, no lo dice pero la mayoría sí".

La gente que no me conoce este era mi pasado y estoy orgulloso de ello. Pero basta ya de decir que soy drogadicto coño????????????????(este tweet en concreto no lo dice, pero la mayoría si) https://t.co/jsq2S2eluo