Mariló Montero: "La imagen que transmites es más limpia y sana si estás delgadita y en forma" Ecoteuve.es 6/04/2020 - 11:47 0 Comentarios

La presentadora de Canal Sur reflexiona sobre la importancia del físico en televisión

Mariló Montero regresó cuatro años después a TVE siendo la invitada del primer programa de Entre ovejas, el nuevo espacio rural de la cadena pública en el que varios famosos compartirán reflexiones con el pastor Zacarías Fievet.

La presentadora de Canal Sur, acompañada también de Melani Olivares, habló sobre la importancia que se le da al aspecto físico en televisión cuando el ovejero se sorprendió por los alimentos que sacó Mariló en un improvisado picnic. "Si no tienes que adelgazar nada, estás perfecta", espetó él.

Lea también: EGM | Carlos Herrera sube con fuerza y recorta la ventaja de Àngels Barceló en la SER

Montero aseguró que lleva mucho tiempo desatendiendo a su alimentación y luego tiene que "adelgazar corriendo". "He estado dos años tocándome las narices y no he hecho el deporte que tenía que hacer", dijo.

"¿Y si no haces todo esto y adelgazas, te despiden o no te contratan?", preguntó Zacarías a lo que ella respondió: "Hombre, la imagen es muy importante en nuestro negocio". Y añadió: "La imagen que transmites al espectador también es verdad que es más limpia y más sana si estás delgadita y en forma. Y si tienes una edad madura también es importante lo que se dice y se le da prioridad al mensaje que a quien lo dice".

A continuación, Mariló aclaro que lo hace por ella y que nadie, en "ningún momento" le ha dicho que adelgazara aunque si vivió esta situación: "Cuando di a luz a mi primer hijo, Alberto, hubo un productor que me dijo 'adelgaza inmediatamente'. Me quedé así como odiándole y diciendo: 'tío, que acabo de dar a luz, he estado a punto de que mi hijo la palmara, y lo primero que se te ocurre decirme es que adelgace".