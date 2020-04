El recado de Ana Rosa Quintana a Iker Jiménez: "Me fui de viaje a recoger a mi hijo" Ecoteuve.es 6/04/2020 - 11:03 0 Comentarios

"Dije que estaba escandalizada de que entrasen vuelos de todas partes"

Ana Rosa Quintana ha criticado la falta de previsión de los expertos respecto al coronavirus. "Tenían la información porque hablaban con la OMS. El 26 de febrero ya se hablaba de mascarillas y no se compraron. Es obvio", ha dicho la presentadora de Telecinco, que también se queja del cambio de opinión sobre el uso de estos métodos de prevención. "¿Por qué antes decían que no había que llevar mascarillas? Porque no había. Así de claro".

La presentadora de Telecinco defiende que los ciudadanos han actuado conforme a las indicaciones que han ido dando los políticos y los expertos, pero ha defendido que "unos éramos más conscientes que otros" de lo que estaba ocurriendo.

Ana Rosa Quintana ha querido, en este sentido, explicar el motivo de su viaje a comienzos de marzo, algo por lo que fue criticada. Incluso Iker Jiménez hizo un comentario hace unos días que parecía que iba dirigido a la comunicadora, cuando recordó que algunos presentadores y colaboradores "se daban abrazos", como hicieron Ana Rosa y Esther Palomera el 5 de marzo, una secuencia que muchos han rescatado en las redes sociales. Ese día fue cuando Quintana dijo que iba a viajar en avión.

"¿Por qué no informar con normalidad de lo que ocurre? ¿Por qué no avisar al público que tomen medidas aunque parezcan extraordinarias? Claro, alguien se ponía máscara y gafas y a ver quién lo hacía. Si los que manejan la información, los tertulianos, los que hablan al público... se reían de eso. Se daban abrazos, 'vámonos de viaje, qué cachondeo, cómo vamos a quitar el Tinder'... he oído de todo, en todas las cadenas, me da igual", dijo Iker Jiménez recientemente, unas palabras que muchos relacionaron con lo que había sucedido con Ana Rosa Quintana.

La respuesta de Ana Rosa: "Me fui a recoger a mi hijo"

"A quien está diciendo que aquí en este programa estábamos viajando... Sí señor, me fui a Londres a buscar a mi hijo porque estaba en un colegio para traerlo a España porque estaba aquí de lo que podría pasar [se lleva la mano a la garganta]", ha relatado Ana Rosa Quintana este lunes cuando ha salido el tema de lo que ocurría hace un mes.

"Yo viajé 10 días antes del estado de alarma. Yo ya estaba alarmada y fui a ver a mi hijo porque veía lo que pasaba en Italia. Dije que estaba escandalizada de que entrasen vuelos de todas partes. No se cerró el espacio aéreo en su momento, no se compraron máscaras... ¿Hay intencionalidad? Claro que no", ha comentado sobre las decisiones técnicas y políticas que se han dado desde entonces.

Ana Rosa recibió criticas hace un mes por alarmista

Hay que recordar que Ana Rosa Quintana fue bastante firme en las últimas semanas de febrero sobre la situación que se avecinaba, teniendo en cuenta lo que sucedía en Italia. Incluso llegó a preguntar en directo por qué no se hacían controles sanitarios a los aviones procedentes de este país. En aquel momento, fue criticada por alarmista.

El programa de Ana Rosa, además, fue de los primeros en tomar medidas contra el coronavirus. Cuatro días antes de decretarse el estado de alarma, el espacio dejó de recibir público y mandó a parte de la redacción a teletrabajar, entre ellos, Patricia Pardo que lleva ya un mes en casa como retén de Ana Rosa.