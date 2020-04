Rocío Flores carga de nuevo contra su 'abuelastra' Ana María Aldón: "Me he llevado una hostia muy grande" Ecoteuve.es 6/04/2020 - 10:30 0 Comentarios

La concursante de 'Supervivientes', decepcionada con la mujer de Ortega Cano

Rocío Flores ha puesto una vez más de manifiesto la gran decepción que se ha llevado con Ana María Aldón en Supervivientes 2020. La joven no entiende el motivo por el que su 'abuelastra' se ha acercado de esa forma a Yiya después de lo mal que se lo ha hecho pasar desde que arrancara su aventura en los Cayos Cochinos.

"Ella me dice a mí que no quiere ser mi 'abuelastra', y yo le digo que por supuesto que no, pero ella para mí sí era una apoyo", ha compartido la hija de Antonio David y Rocío Carrasco con algunos de sus compañeros. Todo ello, después del desencuentro del pasado jueves en la Palapa en el que reconoció que la había decepcionado.

"¿Qué me he llevado la hostia más grande? Pues sí, claro que me la he llevado. Al final me han demostrado más gente de la calle que una persona que... Que no la voy a juzgar ni muchísimo menos, que yo la voy a respetar de que haga lo que considere oportuno...", lamentaba Flores sobre la mujer de José Ortega Cano.

"¿Qué me ha dolido? Claro que me ha dolido. Es que si no digo lo que pienso entonces no me caracterizo por ser yo. La respeto y la quiero, pero claro que me ha dolido", siguió criticando recordando que "por ser la mujer de quien es, forma parte de mi familia y por ello la respeto".

Rocío Flores aseguró entonces que ella hubiera dado la cara por Ana María en el caso de que hubiese sufrido los ataques que ella vivió. "Me hubiese partido los cuernos como hice con mi padre", afirmó segundos antes de que en plató, Gloria Camila se uniera a las críticas de su sobrina.

Gloria Camila se una a las críticas de su sobrina

"No estoy de acuerdo con Ana. Las faltas de respeto de Yiya son constantes, y además son delante de Ana, entonces creo que yo que ella ya le hubiese dicho 'Oye, ya vale, delante de mí no le vas a hablar así a Rocío", ha empezado diciendo la hija de Rocío Jurado.

"No llego a entender por qué Ana actúa así y no da más la cara por Rocío", ha opinado. "No es su niñera, ni mucho menos, pero una cosa es hacer tu concurso y otra es que no te corra por la vena decir que ya está bien y más sabiendo que Rocío lo está pasando muy mal por Yiya", sentenció.