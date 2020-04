José Antonio Avilés pierde los nervios y pide abandonar 'Supervivientes' tras reencontrarse con Yiya: "No puedo" Ecoteuve.es 6/04/2020 - 10:06 1 Comentario

El concursante deberá convivir con la extremeña durante los próximos días

Supervivientes 2020 decidió este domingo sacudir el árbol y poner a los concursantes un poquito más contra las cuerdas. El reality de Telecinco se sacó de la manga un nuevo giro en la mecánica e intercambió de isla a dos de los nominados de la semana: Fani fue enviada a Cayo Paloma con los mortales y José Antonio Avilés con los siervos para que solucionaran sus rencillas pendientes con algunos compañeros del otro grupo.

"Tendrás la oportunidad de pasar 48 horas para contrastar las informaciones que has dado en la isla", anunció Jordi González al andaluz nada más bajarse de la barca que le había trasladado a Cabeza de León. Allí, Avilés perdió los nervios al darse cuenta de lo que le tocaría vivir en los próximos días. "No, lo siento. Convivir aquí con Yiya me hace recordar cosas que no quiero recordar, son parte de mi vida que no...", aseguró entre lágrimas el joven mientras pedía abandonar el concurso.

"No puedo", insistía el tertuliano al tiempo que González animaba a Yiya a que le pidiera perdón a su compañero por lo que hubiera podido ocurrir entre ellos anteriormente. "No se trata de eso, Jordi", señaló Avilés totalmente derrumbado en la orilla de la playa.

"Lo siento, no se trata de pedir perdón. Se trata de que han sido los peores años de mi vida, y lo siento...", se reafirmaba el cordobés, al que el presentador trataba de convencer para que no tirara la toalla. "Si tienes a mi madre cerca ella te lo podrá explicar", dejó caer el robinson antes de que Jordi cortara la conexión al acabarse el tiempo del programa.

Finalmente, la madre entró por videollamada quitándole importancia al amago de abandono, que no se terminó de resolver, por lo que habrá que esperar al Tierra de Nadie de este martes para descubrir qué ha ocurrido con José Antonio Avilés en el reality de Telecinco.