La ministra de exteriores aclara la polémica de los respiradores en Turquía: "No habían sido robados"

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, niega que los respiradores con destino a España que fueron retenidos en Turquía hubieran sido robados o requisados. Según explicó en La Sexta Noche, el problema fue la falta de licencias.

"Los respiradores no habían sido requisados por Turquía", afirmó la ministra González Laya, quien asegura que en un primer momento "faltaban licencias" tras la compra de España a una empresa turca, y que este país entendía que esos equipos eran necesarios para combatir la pandemia del coronavirus en sus propias fronteras.

Lea también: Anguita defiende al gobierno en La Sexta: "Esta vez los ministros salen y dan la cara"

Según explicó, Turquía ha acabado comprendiendo que la emergencia y la mayor crisis ahora mismo se encuentran en España, y, por lo tanto, su gobierno ha permitido la salida de ese material sanitario rumbo a nuestro país.

Por ello, González-Laya pide "no utilizar palabras como robar, confiscar o requisar porque no se corresponde con la realidad y daña las relaciones con un país amigo como es Turquía".

Es la misma idea que había transmitido a través de un tuit.

Thank you #Turkey @MevlutCavusoglu 4 authorising the export of Turkish respirators bought by two of our Autonomous Communities Navarra & CastillaLaMancha in view of the urgency in ???????? we appreciate the gesture of a friend & ally ????????