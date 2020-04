Revilla: "Esta pandemia nos ha cogido en bolas, no estábamos preparados" Ecoteuve.es 5/04/2020 - 11:10 0 Comentarios

Al televisivo político le preocupa que la desoladora crisis que viene por el coronavirus sea más mortífera que la enfermedad en sí misma

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, cree "imprescindible que todo el mundo tenga una renta básica para evitar un estallido social". Además, hace en La Sexta Noche un fuerte alegato a favor del medio rural, los agricultores y los científicos. Y vierte unas durísimas críticas contra el sector farmacéutico.

El político también se atreve, en su tono habitual, a apostar por junio como la fecha en la que se podrá salir a las calles de nuevo: "Predigo que en menos de cinco meses va a haber tratamiento y en menos de un año, vacuna", ha explicado el Revilla, afirmando que se ha documentado con el virólogo Luis Enjuanes sobre el coronavirus.

Lea también: Dos sanitarios contradicen a Fernando Simón: "Estamos lejos del pico de infectados"

Eso sí, el economista de Cantabria matizó que esa salida será "con restricciones".

En cuanto al ámbito económico, consideró que en esa fecha, la industria ya estará trabajando.

Y haciendo más hincapié, destacó que aunque el dolor humano que va a dejar la pandemia es terrible, va a haber que tener un especial cuidado con los daños económicos que va a provocar y elegir las medidas adecuadas para salir de ellos: "Me temo que la tasa del paro puede volver al 25%", ha declarado Revilla.

Revilla: "Hay que vigilar que el problema económico no origine más víctimas que el propio coronavirus" https://t.co/jNCGHZUK7G — laSextaNoche (@SextaNocheTV) April 5, 2020

"Ojo a que el problema económico no origine más víctimas que la propia pandemia", explicó el líder del Partido Regionalista Cántabro, quien asegura que se va a encontrar a una España "desolada" por la bajada de turismo y exportaciones: "Esta pandemia nos ha cogido en bolas, no estábamos preparados para lo inesperado", ha asegurado el profesor de Economía.

En su opinión, es el momento de tomar "las grandes decisiones para que nadie se quede sin nada". "Es imprescindible que todo el mundo tenga una renta básica para evitar un estallido social", ha asegurado.

Además, ante la Europa "tan insolidaria" que parece haber, afirma que para conseguir esa renta mínima, "si Europa no lo hace, el endeudamiento lo tiene que hacer el Gobierno español".

Reivindica a los agricultores, ganaderos y sus peticiones

Revilla, también, en un tono reivindicativo y crítico, clamó por la España rural vaciada y el recordar las propuestas de mejoras de los agricultores y ganaderos, que no cesan de trabajar en esta crisis sanitaria y resultan imprescindibles para mantener al resto de la población: "El sector primario está permitiendo que comamos, hay que reflexionar un reequlibrio territorial, no todos pueden ir a la ciudad, al enjambre, y menos ahora que hay carreteras, internet... Se vive mejor en los pueblos".

Revilla destapa la precariedad de los científicos

Tampoco quiso olvidarse el político de los científicos, y realizó un largo discurso para concienciar sobre la importancia de mantener la investigación siempre, no sólo en crisis coyunturales y pandemias: "Déjame desarrollar lo que creo que debe saber la gente. Tenemos en Madrid un Centro Nacional de Biotecnología que es una joya, a pesar de que en los últimos años les han recortado hasta dejarles casi en la miseria. Ahora, de repente, les llaman y les dicen 'cuánto necesitáis', como si contra un virus se pudiera luchar en dos días. Esto es como si vemos a un pobre por la calle, le damos un atracón de comida, le decimos 'adiós' y ya no lo volvemos a ver el resto de los días. Hay que mantener el apoyo a los científicos, que en los últimos años se han ido de España 15.000 y lo estamos pagando ahora. Ese centro es uno de los mejores, a pesar de que no tienen medios porque hay unos profesionales de vocación y están trabajando en una vacuna muy seria, de las más serias que se están investigando en el mundo", afirmó en tono muy serio el mandatario del PRC.

Fuertes acusaciones a las farmacéuticas

El político continuó en la línea de la investigación criticando duramente a algunos laboratorios farmacéuticos con unas polémicas declaraciones: "En el mundo de los laboratorios hay dos grupos: personas vocacionales, que no piensan en el dinero, que han trabajado incluso sin sueldo como becarios, porque para ellos, el descubrir algo que cure a los demás es ponerse la medalla personal más grande de su vida. Por otro lado, los buitres de las grandes compañías farmacéuticas, que están apostando todo -cantidades ingentes de dinero- por razones distintas a la vocación, de egoísmo, por ver quién es el primero en encontrar la vacuna, porque es el negocio del siglo", puntualizó.

El político cántabro, además, quiso dejar constancia de que en Cantabria se repartirían geles hidroalcohólicos y mascarillas entre la población.