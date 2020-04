Carmen Porter azota a los políticos: "No llevaban mascarillas en los medios, pero las tenían" Ecoteuve.es 4/04/2020 - 14:04 0 Comentarios

'Milenio Live' no deja títere con cabeza ante la mala gestión del coronavirus por parte de algunos sectores clave

Milenio Live ha tratado, como casi cada viernes desde que estalló esta nueva crisis sanitaria, sobre el nuevo coronavirus que provoca la enfermedad conocida como Covid-19. En el programa, Carmen Porter se ha mostrado más indignada y crítica que nunca con los dirigentes.

Si bien la semana pasada Iker Jiménez y Carmen Porter se centraron más en el aspecto biosanitario, esta vez han querido hacer hincapié en el modus operandi de la clase política y han vuelto a la polémica que recorre cualquier conversación en los últimos días: el uso de mascarillas para evitar la propagación.

Y es que, recordemos, algunos medios e incluso las autoridades (incluida la OMS) no aconsejaban su uso en gente no infectada y, sin embargo, ahora piden que su uso se generalice, como en otros países como Japón, donde es una estampa habitual encontrar a casi todo el mundo con la boca tapada gracias a las mascarillas.

"Es todo bastante pantomima"

La copresentadora de Milenio Live, defensora de la protección desde el principio, no pudo más y clamó contra la "pantomima", hipocresía y mala praxis de los dirigentes: "Es todo bastante pantomima. Hoy veíamos a los políticos con sus guantes y mascarillas porque ya lo había dicho la OMS, pero ayer no. Hasta ayer, no las llevaban delante de los medios de comunicación, pero las tenían al lado y cuando salían se las ponían", declaraba la periodista.

Críticas al borrado de tuits de Sanidad desaconsejando las mascarillas

Carmen Porter, Íker Jiménez y Pablo Fuente (colaborador habitual) criticaban así el uso no extendido de mascarillas como método profiláctico, acompañados de un gráfico sobre las gotículas liberadas al hablar o respirar, que podrían contener carga viral incluso de portadores asintomáticos. Además, Fuente aseguró que había notado en la cuenta de Twitter del Ministerio de Sanidad el borrado de tuits en los que se había desaconsejado el uso de mascarillas para la población general.

Desinformación y masificación de gente para comprar

Carmen Porter no se quedó ahí y continuó su repaso crítico con la desinformación y quienes salen a comprar más de lo debido por falta de concienciación y previsión: "Ya había escasez de mascarillas a mitad de febrero. El problema de todo esto es que no se ha informado. Pasa como con los supermercados. Los que hicimos la compra hace dos meses no tuvimos problema", ha aclarado la escritora.