Íker Jiménez lanza una crítica a Ana Rosa Quintana por el tratamiento del coronavirus

Lanza una pulla indirecta a la presentadora que, además, fue su productora

Iker Jiménez, a pesar de tener su espacio Cuarto Milenio suspendido temporalmente por la crisis del coronavirus, sigue cosechando éxitos con un nuevo formato online llamado La estirpe de los libres, que emite en Youtube, como ya hiciera con Milenio Live.

Es en este nuevo espacio donde el periodista ha lanzado una serie de recados a aquellos comunicadores que se mofaban de su actitud de preocupación ante lo que ha acabado siendo una pandemia de dimensiones difícilmente vistas en los últimos tiempos.

Pero, sin duda, la crítica más sonada, aunque haya sido una indirecta, ha sido a Ana Rosa Quintana, ya que la presentadora de El programa de AR fue propietaria de Cuarzo, productora del programa Cuarto Milenio durante muchos años.

El sonado suceso de Ana Rosa y Esther Palomera

Y es que hay que remontarse a unas semanas atrás para entender la pulla: Ana Rosa Quintana y la tertuliana Esther Palomera se abrazaron en El programa de AR, se besaron y declararon que ese fin de semana -cuando ya había muertos en España- se irían en avión y tren, animando asimismo a los telespectadores a continuar haciendo su vida de forma normal. Ana Rosa Quintana negaría días después a la propia Esther Palomera los abrazos y besos para concienciar a la población sobre el distanciamiento social, pero su propia colaboradora admitía la evidencia.

La pulla de Íker en su nuevo programa ha recordado este incidente, al hablar en una especie de editorial de informadores que "se daban abrazos", no informaban al público de las medidas y se lo tomaban "a cachondeo".

"¿Por qué no avisar al público de que tomen medidas?"

Actitudes como estas y otras son las que se han criticado en La estirpe de los libres con una serie de reflexiones: "¿Por qué no informar con normalidad de lo que ocurre? ¿Por qué no avisar al público que tomen medidas aunque parezcan extraordinarias? Claro, alguien se ponía máscara y gafas y a ver quién lo hacía. Si los que manejan la información, los tertulianos, los que hablan al público... se reían de eso. Se daban abrazos, 'vámonos de viaje, qué cachondeo, cómo vamos a quitar el Tinder'... he oído de todo, en todas las cadenas, me da igual. Todos somos periodistas. Y yo también habré cometido errores, cómo no, pero esto no me lo creí".

"Decían que era una simple gripe, se lo tomaban a risa"

El periodista continúa su repaso a los errores en el especial sobre preguntas incómodas del nuevo coronavirus: "¿Por qué? Porque dicen, 'claro, tú estás siempre con el fin del mundo'. ¿Cuándo estoy yo con el fin del mundo?, ¿Cuándo he dicho yo que era el fin del mundo? Los mismos que decían que eso era una simple gripe. Los mismos que dicen que no pasa nada con los zapatos. Los mismos que decían que no pasa nada con los ojos. Los mismos que decían que sólo acudían estas enfermedades a los más indefensos ancianos. Los mismos que decían que había que tomárselo a risa. Los mismo que se despiporraban de quien osaba preocuparse... ", ha puntualizado el comunicador.