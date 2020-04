Mario Vaquerizo deja atónitos a sus seguidores al enseñar su carnet de la UCM: Irreconocible Ecoteuve.es 4/04/2020 - 12:32 0 Comentarios

Al periodista le ha dado por investigar su baúl de los recuerdos durante la cuarentena

El cantante, tertuliano, escritor, periodista y mánager Mario Vaquerizo ha publicado en Instagram dos fotos de cuando tenía unos 20 años e iba a la universidad con las que ha sorprendido a sus fans, ya que el cambio es sorprendente.

Y no es de extrañar, porque además de los años que han pasado, el marido de Alaska, que ahora luce un 'look' gótico-rockero-punk, que es con que siempre se le ha conocido, en esa foto aparece mucho más pijo.

Y es que por aquellos años, como ya ha contado en otras ocasiones, el líder de las Nancys Rubias era miembro del club de fans de Mecano.

Las imágenes están sacadas de los carnets universitarios de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y se corresponden a los años 1993 y 1994, cuando estudiaba la licenciatura en Periodismo.

"Esto del confinamiento te permite encontrarte con tu pasado", ha escrito en la publicación.

"Ahora que soy cómica soy más feliz"

"Qué quieres que te diga Sí, licenciado en periodismo, pero qué feo Ahora que soy cómica me veo mejor y soy más feliz", ha añadido.

Justo un día antes, Vaquerizo publicó una foto más antigua aún. Concretamente del año 1979, cuando tenía cinco años. En ella aparece de niño, pero ya subido a un escenario con un micrófono en la mano.

"Mi primera actuación en público. Año 1979. Qué poca vergüenza he tenido siempre. Pero me viene bien, me salva la vida", ha escrito en Instagram.