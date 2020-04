Kiko Matamoros, en apuros al insinuarse que ha estado con hombres: "Cuando me paguen, lo contaré" Ecoteuve.es 3/04/2020 - 18:45 0 Comentarios

El tertuliano de 'Sálvame' deja caer que ha tenido experiencias "en fiestas"

La crisis del coronavirus ha provocado un bajón en la cantidad de contenidos sobre corazón y Sálvame ha encontrado en esta situación una oportunidad para que, en el día a día, Jorge Javier y sus tertulianos compartan con la audiencia algunas confidencias hasta ahora desconocidas sobre sus vidas.

Y si bien la semana pasada, Maite Galdeano desvelaba el detalle más íntimo de la anatomía de su hija Sofía Suescun, este viernes ha sido Kiko Matamoros el que ha sorprendido a los espectadores al dejar caer que ha llegado a tener experiencias íntimas con otros hombres. Todos sus compañeros intentaron sonsacarle lo ocurrido y este, visiblemente en apuros, los emplazó a que se lo preguntaran en su próximo polígrafo.

Todo comenzó cuando el propio Matamoros preguntó a Raquel Mosquera si sería capaz de tener algo con José Antonio Avilés, concursante de Supervivientes 2020. Esta no respondió y devolvió la cuestión al colaborador. "Si estoy sólo en el mundo le dejaría que me hiciera algo, alguna gracia... Yo que sé", reconoció entre risas el tertuliano provocando la sorpresa del presentador.

"Yo estoy convencido de que tú en algún momento de tu vida has tenido algún rollo con un tío", le soltó Jorge Javier mientras, cabizbajo, Matamoros aseguraba irónico que había tenido "varios". "No me lo creo", dijo atónito Rafa Mora. "Tú no saques al machito que llevas dentro. Que me da igual, que yo no tengo problema y tengo ya muchos años. El día que me lo paguen lo contaré", insistió Matamoros.

Jorge Javier Vázquez le invitó entonces a que respondiera a este asunto en su próximo polígrafo con Conchita. "¿Pero te llegaste a enamorar o sólo fue vicio?", continuó interesándose el catalán. "Yo estaba enamorado de Mastroianni, pero era un amor... platónico", salió por banda el colaborador en alusión a su admiración por el famoso actor italiano.

Kiko Matamoros y "las fiestas de la época"

"¿Pero has llegado a pasar una noche en la cama con otro hombre?", preguntó entonces Antonio David. "Varias, joder, que he hecho la mili...", aseguró Matamoros provocando las risas de Jorge Javier. "Relación relación no, pero... toqueteos...", insinuó el presentador antes de que Kiko finalmente conresara. "Relación no... pero tú sabes lo que había en las fiestas y esas épocas... pues siempre había cosas", reconoció.

"Que sí, que sí, que yo lo veo lo más normal del mundo", dijo entonces Vázquez para apoyarle. En ese instante, Lucía Pariente le preguntó que si eso que había dicho que le "consentiría" a Avilés ya lo había hecho antes con otros hombres. "Vamos a ver... no nos adelantemos al polígrafo. No es el momento", dijo sonrojado Matamoros evitando responder.