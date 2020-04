Sonoro 'zasca' de Ana Rosa Quintana a Yolanda Díaz por sus explicación de los ERTE Ecoteuve.es 3/04/2020 - 13:46 0 Comentarios

La ministra dijo que estaba "perpleja" porque los periodistas no lo entendían

Las explicaciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando detalló los datos del paro de marzo pero, especialmente, cuando se refirió a los ERTE por el coronavirus están dando mucho que hablar. Sobre todo porque insistió en que le sorprendía que los periodistas, a raíz de sus preguntas, no entendieran en qué consistía esa medida.

"El ERTE no destruye empleo. No son parados", dijo Díaz. "Me quedo perpleja porque observo que hay un enorme desconocimiento en lo que son los ERTE", continuó. "A ver si soy capaz de explicarme. Sé que esto tiene mucha dificultad", añadió después.

"A partir de ahora, los niños y las niñas ya van a saber lo que son los ERTE", comentó la ministra después de sus múltiples explicaciones. Además, presumió de que Europa se había fijado en el modelo español sobre cómo enfocar la situación de los trabajadores y empresas a raíz de la pandemia del coronavirus.

Aunque Ana Rosa Quintana aplaudió hace dos días la capacidad de comunicación de Yolanda Díaz, este viernes ha mostrado su incomodidad por las palabras de la ministra de Trabajo. "Los ERTE ya existían antes en nuestro país, no creo que lo Europa lo haya descubierto ahora por España, donde están desde 2012".

"Ha dicho que lo hemos entendido mal y que después de su explicación, hasta los niños y las niñas lo van a entender", ha recogido la presentadora. "No destruyen empleo, decía la ministra, es un gran descubrimiento", ha apuntado la presentadora.

"A muchos periodistas les han hecho un ERTE, creo que han entendido bastante bien lo que es"

Pero lo que más le ha molestado a Quintana son los comentarios de Díaz sobre que los periodistas no habían comprendido en que consistían los ERTE y ha sido en ese momento cuando la comunicadora no ha podido evitar hacer un comentario con un ejemplo que habla por sí solo. "Dice que no lo hemos entendido bien, especialmente los periodistas... Pues hay muchos periodistas a los que les han hecho un ERTE y creo que han entendido bastante bien lo que es", ha espetado la presentadora de Telecinco.