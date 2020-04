Brutal enfado de Javier Ruiz tras ser acusado de seguir el dictado del Gobierno: "¡Es intolerable, te pido respeto!" Ecoteuve.es 3/04/2020 - 13:34 0 Comentarios

El periodista defendió que lleva 10 años denunciando los recortes en Sanidad

Javier Ruiz vivió este jueves un gran enfado en Cuatro al día después de ser acusado de seguir el dictado del Gobierno mientras se debatía en el programa de Joaquín Prat sobre la crisis del coronavirus que se ha cobrado ya casi 11.000 víctimas. El tertuliano acabó enzarzándose con Vicente Gil, que insinuó que estaba comprando con su discurso "un argumentario político".

Todo se desencadenó cuando Javier Ruiz trataba de explicar que las dificultades y falta de recursos que se han encontrado los médicos en los hospitales durante la pandemia es "consecuencia directa" directa de las decisiones políticas del pasado. "Esto nos pasa por la tijera que se ha metido a las residencias y a la sanidad, especialmente en Madrid; cosa que yo he denunciado durante 10 años", empezó recordando en alusión a los recortes llevado a cabo por el PP en este esencial sector.

Lea también: "No lo entiendo": la crítica de Cristina Pardo al Gobierno por su actitud en plena crisis del coronavirus

"¿Qué tiene que ver eso?", se atrevió a preguntar Vicente Gil, acusando a su compañero de comprarle el discurso al Gobierno, lo que hizo estallar a Ruiz. "No, no, no. ¡Es intolerable eso, intolerable! Llevo 10 años con un programa en esta casa denunciando esto. ¡10 años! No me digas que me están mandando un argumentario. ¡Te pido respeto, el mismo que te tengo yo a ti! 10 años en esta cadena, ¡10 años!, denunciando recortes", rememoró el que fuera presentador de Las mañanas de Cuatro y los informativos de la cadena.

El enfado de Javier Ruiz: "Una década me avala"

Vicente Gil siguió cargando contra el Gobierno mientras Javier Ruiz pedía la palabra a Joaquín Prat para defenderse. "Quiero contestarle pero no termina de hablar. ¿Te puedo contestar? Dos cosas: Estoy seguro de que la culpa es de los que llevan aquí 15 días, seguro, seguro. Le acabo de dar la razón a un señor del PP, alcalde de Madrid, creo que no soy sospechoso de seguir ningún dictado político y creo que no soy sospechoso de improvisar esto", reivindicó el ahora jefe de economía de la Cadena SER.

"Llevo personalmente una década, desde el año 2008, denunciando los recortes y diciendo que esto cobra vidas. Ahora, cuando pasa, no me puedes decir que me están mandando un argumentario. Una década me avala. Yo reparto culpas según las veo, no según me las dictan, no sé si otros pueden decir lo mismo", concluyó muy enfadado el presentador.