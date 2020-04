'Zasca' de Carlota Corredera a Carmen Borrego tras las paces con Payasín: "Un sentido del humor diferente en cada programa" Ecoteuve.es 3/04/2020 - 12:31 0 Comentarios

Sorprendente pulla de Corredera a la hija de María Teresa tras participar en 'Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition'

Carmen Borrego ha sido una de las protagonistas de Ven a cenar conmigo: gourment edition, sobre todo, el día de su cena, y no por el menú. Para sorpresa de todos, Carmen invitó a Payasín, el mismo que le dio un polémico tartazo en Sálvame Okupa allá por noviembre, acto que la hija de María Teresa Campos calificó como una "crueldad".

Es más, Carmen Borrego estuvo de baja, porque el tartazo lo recibió poco después de haberse sometido a una operación para quitarse la antiestética papada y le provocó una cervicalgia.

Estuvo ausente de Sálvame por este motivo, pero la polémica continuó, ya que hay quien la vio viajando a pesar de su convalecencia.

De hecho, tanto aumentó la polémica, que Terelu Campos se fue de Sálvame, harta de las críticas hacia su hermana.

"Manera diferente de encajar bromas según el programa"

Por eso, cuando Carlota Corredera se enteró de que Payasín había sido invitado a la cena de Carmen, se quedó a cuadros y dijo algo que, a día de hoy, mantiene: "Me llama la atención que tengamos un sentido del humor diferente o una manera de encajar las bromas según el programa".

Sin embargo, Víctor Sandoval (también protagonista del programa) contó que la presencia de Payasín fue por cuestiones de guión y la propia Carmen lo ha negado en un mensaje que ha leído la presentadora.

Borrego dice que fue ella la que propuso la sorpresa de Payasín

"No solo no me lo impuso nadie, sino que lo propuse yo", y en ese momento Carlota se ha ido a dar un paseo porque la cabeza le daba "vueltecitas" aunque, pasados unos minutos, se alegraba de que Carmen lo haya superado y se tome con humor lo que pasó.