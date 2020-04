Carme Chaparro sale en defensa de Cristina Pedroche, atacada tras la muerte de su abuela: "Mierda de gente" Ecoteuve.es 3/04/2020 - 12:10 0 Comentarios

La presentadora de Mediaset da la cara por la colaboradora de 'Zapeando'

Cristina Pedroche ha sufrido esta semana el fallecimiento de su abuela, de la que no se ha podido despedir por la crisis del coronavirus que mantiene a España en estado de alarma. La presentadora ha sido la encargada de comunicarlo a través de sus redes sociales en un emotivo mensaje en el que mandaba todo su cariño a las personas que están pasando por una situación similar.

"Están siendo días muy duros. Días horribles. Parecen sacados de una pesadilla de la que, no solo quiero, sino que necesito despertar. Están falleciendo muchas personas (no solo a causa del virus) y no nos dejan despedirnos de ellos. No nos dejan estar con nuestros familiares, no nos dejan velarles", empezó diciendo Pedroche.

Lea también: "No quiero asustar": Carme Chaparro muestra unas terribles imágenes que te harán pensar sobre el coronavirus

"Darles el último adiós nos hace ser seres humanos. Estar acompañados en el duelo. Sé que la causa por la que todos estamos luchando es más importante y por eso no salgo de casa, por eso no voy a darle un último beso a mi abuela Dominga", escribe la vallecana antes de enviar un mensaje de apoyo a sus familiares.

Carme Chaparro sale en defensa de Pedroche

La publicación de Pedroche provocó una oleada de cariño por parte de sus seguidores y compañeros, pero también de muchos mensajes de odio. A través de Twitter, la colaboradora de Zapeando recibió la respuesta de algunos usuarios anónimos, muchos escondidos detrás del logo de Vox o de la bandera de España, que la atacaban por su supuesta ideología política.

La cosa llegó a tal punto que algunos profesionales de la televisión, como Carme Chaparro, presentadora de Mediaset, decidió dar la cara por la joven condenando los lamentables mensajes que estaba recibiendo: "Pero, ¿qué mierda de gente se alegra de la muerte de una anciana porque es la abuela de Cristina Pedroche y no les gusta su 'supesta' ideología o la del medio en el que trabaja? Hay que ser miserable. Todo mi cariño, Cristina Pedroche. (Spoiler: mirad los iconos de los despreciables)", ha escrito la periodista.