'Drag Gata' besa apasionadamente a Sobera en 'First Dates': "No me quería ir sin comerle la boca" Ecoteuve.es 3/04/2020

La cita de 'Drag Gata' también se interesó por el presentador: "Me perdería en la frondosidad de su barba"

'Drag Gata Salvaje' entró como un torbellino por la puerta del restaurante de First Dates y, una vez dentro, desatada, cumplía uno de los objetivos que se había marcado.

Este no era otro que el de besar a Carlos Sobera, pero no un beso cualquiera, sino en la boca. "No me quería ir sin comerle la boca", decía la invitada nada más plantarle el beso al presentador de First Dates, Volverte a ver y Supervivientes.

Además, su cita, Melany, también estaba encantada con el anfitrión Carlos Sobera y no dudó en piropearle cierta parte de su cuerpo. "Yo buscaba un 'macho man' como tú, me encantas", le decía al presentador.

"Me perdería en la frondosidad de su barba, escalaría por ella", comentaba ante la cámara y con contoneos muy sensuales.