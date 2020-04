Loco Gatti reaparece en 'El chiringuito' de Pedrerol desde el hospital tras dar positivo en coronavirus Ecoteuve.es 3/04/2020 - 11:32 0 Comentarios

El colaborador afirma que se encuentra "bien" y que "todo esto es un mal sueño"

Buenas noticias para la familia de El chiringuito. Loco Gatti, colaborador de la tertulia de Josep Pedrerol que fue ingresado tras dar positivo en COVID-19, reapareció este jueves. El argentino se encuentra estable y respondiendo a la medicación.

El programa de Mega emitió la conversación telefónica que habían mantenido Gatti y Pedrerol por la tarde. "Estoy bien. Sé del cariño que me tiene la gente en Argentina y España. Estoy con ganas de salir de acá", dijo en primer lugar a su jefe reconociendo que "solo tenía tos".

"Creo que esto es un mal sueño y como todo sueño, tiene que terminar. Nunca estuve en peligro, pero hacen falta estas cosas para darte cuenta de que no eres imbatible", prosiguió el exportero.

El mensaje de ánimo que envió Maradona a Loco Gatti

Gatti desveló, además, que había recibido mensajes de ánimo de todo el mundo del fútbol, pero que uno le había hecho especial ilusión: "Maradona creía que yo me iba de este mundo. Fuimos rivales, pero él siempre me ha querido mucho".

El colaborador, que aun no sabe cuando le darán el alta médica, concluyó la llamada con su particular sentido del humor: "Volveré porque, si no estoy yo, falta audiencia. Saludos a todos el público y a la muchachada de El chiringuito".