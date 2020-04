"No lo entiendo": la crítica de Cristina Pardo al Gobierno por su actitud en plena crisis del coronavirus Ecoteuve.es 3/04/2020 - 11:16 0 Comentarios

La periodista carga además contra los que intentan sacar rédito de la crisis

Pablo Motos contó este jueves con Marron, Yibing y Cristina Pardo como colaboradores en la mesa de este reformulado Hormiguero: Quédate en casao por la crisis del coronavirus que ha obligado al programa a reducir su plantilla para mantener las medidas de seguridad.

La presentadora de La Sexta acudió al espacio de Antena 3 para hacer un repaso a la actualidad política y económica del país, analizando los preocupantes datos del paro del mes de marzo. Tras hacer un breve análisis, Motos interrumpió a su compañera para trasladarle una pregunta: "Oye, ¿al final Pedro Sánchez va a coger la ayuda de los demás? ¿Van a unirse o al menos preguntarse?", planteó el valenciano.

Lea también: La preocupante desaparición de Trancas en El Hormiguero: "¿Tiene coronavirus? ¿Le han hecho un ERTE?"

"En las últimas horas, parece haber cierto cambio, al menos en las declaraciones. El Gobierno ha dicho que va a llamar a los líderes del resto de los partidos, porque Casado ha dicho que a él hace dos semanas que nadie le llama. Creo que habrá un cambio también para hablar con los empresarios", comenzó diciendo la periodista.

La crítica de Cristina Pardo al Gobierno

Según ha relatado Pardo, "se atisba cierto cambio porque los partidos de la oposición ya están diciendo que si no, no le van a dar un cheque en blanco en todo". "Yo me imagino que tendrán que ablandarse las posiciones", valoró ella mientras Motos incidía en que era un gesto "más forzoso que voluntarioso".

Fue entonces cuando Pardo criticó el inmovilismo del Gobierno: "No lo entiendo, porque en una situación como esta, si tu te unes a los demás, les haces partícipes de tus aciertos pero también de tus errores. Con lo cual, sería mucho más rentable para todos. Si hay más gente, por fuerza alguno tendrá que tener alguna buena idea. Acertarían alguna vez", valoró la presentadora, que cargo por otro lado contra los que intentan sacar rédito político de esta difícil situación. "Yo no sabría hacer eso, me daría vergüenza", concluyó.