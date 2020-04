Adara pierde los papeles y estalla contra Bea en el plató de 'Supervivientes': "Mentirosa, poligonera" Ecoteuve.es 3/04/2020 - 10:53 0 Comentarios

La ganadora del último 'GH VIP' ha vivido un huracán emocional tras la ruptura con Gianmarco por los rumores de un acercamiento a Rodri

Adara y Bea han protagonizado una fuerte pelea durante la gala de Supervivientes después de que Gianmarco haya roto su relación con Adara alegando que está estaba tonteando con Rodri, ex de Bea.

Aprovechando que las dos estaban en plató comentando el reality, Jorge Javier Vázquez no ha podido evitar hacerle la pregunta: "¿Adara se metió en tu relación?". "Cuando lo dejamos, lo desbloqueó de Whatsapp", ha respondido la ex superviviente. "Eso es mentira", ha asegurado Adara.

A la vuelta de publicidad, el presentador ha anunciado que la ganadora de GH VIP 7 se había marchado de plató tras un tenso enfrentamiento con la valenciana. "Me ha llamado poligonera, esa mujer que se viste de pija y es más chabacana que nadie. Yo no soy mala, cuando volví de Supervivientes le escribí para decirle lo orgullosa que me sentía de su madre. Ahora lo que ha pasado es que pierde el control y ataca", ha explicado.

"Mi vida es surrealista... Me ha dado una puñalada"

En ese momento, Adara ha vuelto a plató y ha roto a llorar. "Mi vida es surrealista, cómo ha cambiado de hace unos meses a ahora. Me ha dado una puñalada. Da mucho de sí decir que desbloqueé a Rodri. Nos quiere meter en un embolado. Con la que se está liando Quiere abrir una veda para que se siga pensando que yo quise algo con Rodrigo".

"Jorge, ayer me llamaron de tu programa y dije que no pensaba que tuvieran nada", ha explicado Bea. "Mira, no digas que no ibas a hablar mal de mí, porque estás enmierdando todo", ha estallado Adara.

"Tú eres la que me dijo que me iba a comer los mocos y que era el segundo plato y la que acaba siendo el segundo plato y comiéndose los mocos eres tú. A mí me gusta el postre y lo tengo en mi casa. A ella siempre le ha gustado Rodri".

¿Adara insinúa una posible infidelidad de Bea?

"Que tenga cuidado el que tienes en casa, que yo sé mucho, pero a diferencia de ti, me callo", ha respondido Adara haciendo unos cuernos con los dedos. "Lo que tiene que saber ya lo sabe, que me vi con Rodri antes de ir a Supervivientes. Me dio una pulsera y estuvimos hablando", ha dejado claro la de Valencia.

"Bea. ¿Tú con quién vas? ¿Con Adara o con Gianmarco?", le ha preguntado Jorge Javier Vázquez. "En este caso con Adara porque toda España sabía que se iba a aprovechar de ella y el otro está mejor en Italia. No pegaban nada y ella es mucho más guapa que él", ha respondido ella. "Sigo enfadada", ha comentado Adara entre risas. "No voy a hablar porque entonces sí que se va a liar".