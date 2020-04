"He perdido el olfato": Nuria Roca, con síntomas tras el positivo por coronavirus de su marido, Juan del Val Ecoteuve.es 3/04/2020 - 8:47 0 Comentarios

La presentadora y su pareja contaron su experiencia en 'El Hormiguero' de Antena 3

Nuria Roca y su marido, Juan del Val, contaron su experiencia con el coronavirus en El Hormiguero. El guionista dio positivo hace unas semanas pero no tuvo ningún síntoma. Ahora es ella quien cree que podría estar contagiada. "He perdido el olfato", dijo en el programa de Pablo Motos.

"Me hice el test porque estuve con gente que lo tenía. Di positivo pero no he tenido ningún síntoma y eso me parece muy preocupante. No tuve ni mocos, ni tos, ni fiebre Pensé que había habido un error. He estado 11 días aislado en una habitación", contó Juan del Val, que también colabora en varios programas de televisión.

"O se hacen test masivos o esto no lo paramos. Los asintomáticos son los más peligrosos", prosiguió el escritor, que ya ha dado negativo en otro test al que se ha sometido. Ahora es su pareja, Nuria Roca, quien tiene algún síntoma y sospecha que podría estar contagiada, a pesar de que en casa mantuvieron medidas de seguridad. "He perdido el olfato y tengo tos y me voy a mantener aislada", dijo la presentadora.

Pablo Motos pide test masivos en España

Pablo Motos también explicó la importancia de que España haga test masivos. "Es importante. Lo que ganamos con el aislamiento social, se nos escapa por no hacer test para localizar a los asintomáticos. Esa sería la mejor estrategia para salvar vidas. Podemos copiar a Corea del Sur, Sigapur, Taiwan Esto no es un tema de ideología política, sino de eficacia", contó el presentador.

"En Corea hay una app de autocuarentena. La gente que viene de fuera se tiene que hacer una prueba en el aeropuerto y los alojan en un hotel un día hasta que salen los resultados. A los que tienen que estar en autocuarentena les instalan una app que si sales de casa salta una alarma al Gobierno. Tienes que enviar dos veces al día un mensaje contando cómo te encuentras. En Corea controlaron la situación cuando hicieron 400.000 test".