"¡Me vais a matar del corazón!": Ortega Cano llama indignado a 'Sálvame' para desmentir una grave acusación Ecoteuve.es 2/04/2020 - 17:57

El viudo de Rocío Jurado llama por teléfono al programa muy enfadado

El diestro se muestra tranquilo con Ana María Aldón: "No me sería infiel nunca"

El torero niega que se saltara el confinamiento para viajar a su casa de Chipiona

José Ortega Cano ha roto este jueves su silencio después de varios días en los que se había hablado en Sálvame de los rumores que apuntaban a que el diestro se había saltado el confinamiento para desplazarse a su casa en Chipiona. El viudo de Rocío Jurado se ha mostrado muy enfadado con el programa por alimentar una acusación tan grave que ha desmentido tajantemente.

"¡Me vais a matar del corazón, que lo tengo pachucho! Estamos en Chipiona. Salimos el día 11 a mediodía y era un miércoles. El viernes llegó el confinamiento y aquí seguimos", empezó diciendo Ortega Cano, que explicó indignado los motivos que le llevaron a viajar a su segunda residencia. "El aire aquí es más limpio y lo consideramos así. Tenemos una casa en la que estamos muy cómodos y decidimos venirnos", aclaró.

"Estamos bien, gracias a Dios", respondió a la pregunta de Carlota Corredera sobre su estado de salud, momento que aprovechó el torero para abroncar de nuevo al espacio de Telecinco. "Yo tengo mi problema con el corazón y os pido un poquito de respeto. Entiendo que tengáis un programa y tengáis que dar cobertura, pero respetad a los que ya estamos jubilados", insistió.

Ortega Cano: "Ana María no me sería infiel con Pavón"

Corredera aprovechó también para preguntarle por la participación en Supervivientes de su mujer, Ana María Aldón. En los últimos días, también se ha especulado en el programa con una posible crisis en la relación entre ambos una vez ella regrese a España: "De Ana estoy sumamente enamorado y tengo un hijo que es una maravilla que me han dado Dios y ella. Él escucha todo y se da cuenta de todo, así que os pido consideración conmigo", volvió a insistir.

Ortega Cano confirmó entonces que al principio "no le hacía gracia" que Ana María concursara en el reality, pero que cambió de parecer tras hablar con su hija Gloria Camila: "A mí después ya sí y tiene todo mi apoyo incondicional", declaró antes de aclarar por qué no estaba de acuerdo. "A nuestra edad, queremos que toda la gente vaya nuestro mismo compás. Ella es mas joven, me saca 22 años, y entiendo que tenga esa inquietud. A mí con su edad me hubiera encantado ir. Fue una cosa de pareja, no quería impedir que ella fuera. Lo está haciendo fenomenal", respondió.

Finalmente, Ortega Cano se mostró tranquilo ante los que dicen que Ana María siente algo más por Pavón que una simple amistad: "Para mí no tiene ninguna importancia. A él lo conozco de toda la vida, conozco a su familia y para nada me preocupa. Yo sé que Ana María no me va a traicionar con nadie. Ella me ha dado un hijo y estamos contentos y felices. Ojalá sea la ganadora, aunque también está Rocío y tengo el corazón partío", sentenció.