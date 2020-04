"Estoy destrozada": el vídeo más desgarrador de Adara, destrozada tras su ruptura con Gianmarco Ecoteuve.es 2/04/2020 - 17:17 0 Comentarios

La ganadora de 'GH VIP 7' da su versión de lo ocurrido con Rodri ('GH 17')

El romance de Adara y Gianmarco ya es historia. La historia de amor que comenzó en Gran Hermano VIP 7 y que conquistó a los fans del reality de Telecinco ha terminado de la peor manera posible. La semana pasada, el joven sorprendía a sus seguidores informando de que se marchaba a Italia tras haber descubierto a su novia tonteando con otros chicos a través de su teléfono móvil.

Este jueves, la madrileña ha publicado un desgarrador vídeo en su canal de Mtmad en el que ha desgranado todos los detalles de su inesperada ruptura."Cuando me levanto y veo que se ha ido, que ha hecho la maleta y se ha llevado absolutamente todo, no lo entiendo. Me quedo destrozada, con un mal cuerpo que no os podéis imaginar", empieza diciendo la joven.

"Yo, estúpida, le estaba escribiendo una carta y todo, diciéndole que si en estos días había hecho algo mal que me perdonase. Le estaba escribiendo esa maldita carta cuando veo que sube esas historias en sus redes sociales diciendo que se va a Italia porque he querido engañarle, quedar con otro chico", prosigue.

Adara niega su tonteo con Rodri: "Es mentira"

"Es totalmente mentira", ha querido dejar claro la joven en relación a su supuesto flirteo con Rodri, ex de Beatriz Retamal y compañero suyo en GH 17. "No hacía falta todo esto. Si quería estar con su familia lo habría entendido, no hacía falta liar todo esto. ¡Qué fuerte, madre mía, es que no puedo creerlo!. No pido a nadie que me crea, la gente está en todo su derecho de pensar lo que quiera. Esto ha sido un tortazo para mí, ha sido superdecepcionante", continúa.

"Le deseo lo mejor. Me duele muchísimo recordarlo, pero le agradezco todos los momentos felices que hemos vivido, todo lo que viví en Gran Hermano, y me quedaré con esos momentos. Me hubiera gustado otro final, la verdad, pero ha sido este", concluye destrozada la ganadora del reality de convivencia de Telecinco.